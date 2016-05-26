Группа ВТБ может обратиться в международный суд для взыскания с президента Петра Порошенко денежных средств, потраченных на покупку у него банка Мрия в 2006 году. Об этом говорится в заявлении финучреждения. "Хотели бы напомнить П.А. Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка Мрия, которым он владел, и который ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с него суммы средств, затраченных на покупку банка". – отметили в банке.
В ВТБ заявили, что решение Апелляционного суда Киева за сентябрь по иску компаний Коломойского против России фактически парализовало работу украинской "дочки" банка.
"ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми", - утверждаю в финучреждении.
Группа ВТБ может обратиться в международный суд для взыскания с президента Петра Порошенко денежных средств, потраченных на покупку у него банка Мрия в 2006 году. Об этом говорится в заявлении финучреждения. "Хотели бы напомнить П.А. Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка Мрия, которым он владел, и который ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с него суммы средств, затраченных на покупку банка". – отметили в банке.
В ВТБ заявили, что решение Апелляционного суда Киева за сентябрь по иску компаний Коломойского против России фактически парализовало работу украинской "дочки" банка.
"ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми", - утверждаю в финучреждении.
паника с курсом уже стихла))барыги на фоне ВП и решения в ВР решили прокачать курс до 29.50, сейчас уже по 28.40 никто не берет)))красиво всех побрили те кто попались в ловушку. Думаю нал сравняется с межбанком снова.
olgaalimova44 написав:получается на кого подавать в суд?на Верховный суд или Апелляционный?Насколько я в курсе,то против судов нельзя судиться.Значит только на пороха. А теперь посмотрим что будет делать порох.После такого заявление группы ВТБ думаю про ВА можно забыть.Будет мочилово в судах.
Так Порох і група ВТБ в одній команді грають...не припускаєте?
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olgaalimova44 написав:Значит порох позвонит судье и скажет хватит дурачиться, а то 70 лямов уе могут с меня стянуть уже в Гааге))))
Не меліть єрундой...
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Группа ВТБ может обратиться в международный суд для взыскания с президента Петра Порошенко денежных средств, потраченных на покупку у него банка Мрия в 2006 году. Об этом говорится в заявлении финучреждения. "Хотели бы напомнить П.А. Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка Мрия, которым он владел, и который ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с него суммы средств, затраченных на покупку банка". – отметили в банке.
В ВТБ заявили, что решение Апелляционного суда Киева за сентябрь по иску компаний Коломойского против России фактически парализовало работу украинской "дочки" банка.
"ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми", - утверждаю в финучреждении.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.