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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1477147814791480>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:46

  flyman написав:цiкаво, пiд шум ВП, баночку розiб'ють?


под шум ВП и галопирующий рост курса могут фактически украсть половину вкладов
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:54

Re: ВТБ Банк

https://finance.liga.net/bank/novosti/v ... koy-dochki

Группа ВТБ может обратиться в международный суд для взыскания с президента Петра Порошенко денежных средств, потраченных на покупку у него банка Мрия в 2006 году. Об этом говорится в заявлении финучреждения.
"Хотели бы напомнить П.А. Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка Мрия, которым он владел, и который ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с него суммы средств, затраченных на покупку банка". – отметили в банке.

В ВТБ заявили, что решение Апелляционного суда Киева за сентябрь по иску компаний Коломойского против России фактически парализовало работу украинской "дочки" банка.

"ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми", - утверждаю в финучреждении.
olgaalimova44
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:05

  olgaalimova44 написав:https://finance.liga.net/bank/novosti/vtb-prigrozil-poroshenko-sudom-iz-za-svoey-ukrainskoy-dochki

Группа ВТБ может обратиться в международный суд для взыскания с президента Петра Порошенко денежных средств, потраченных на покупку у него банка Мрия в 2006 году. Об этом говорится в заявлении финучреждения.
"Хотели бы напомнить П.А. Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка Мрия, которым он владел, и который ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с него суммы средств, затраченных на покупку банка". – отметили в банке.

В ВТБ заявили, что решение Апелляционного суда Киева за сентябрь по иску компаний Коломойского против России фактически парализовало работу украинской "дочки" банка.

"ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми", - утверждаю в финучреждении.

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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:36

Re: ВТБ Банк

паника с курсом уже стихла))барыги на фоне ВП и решения в ВР решили прокачать курс до 29.50, сейчас уже по 28.40 никто не берет)))красиво всех побрили те кто попались в ловушку. Думаю нал сравняется с межбанком снова.
olgaalimova44
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:40

Re: ВТБ Банк

ну что где там курс по 30 - 35, где все пропало?на черном валом бакса по 28,40, никто не берет. шоу развод лохов закончилось с курсом))где паника?
olgaalimova44
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:40

  olgaalimova44 написав:получается на кого подавать в суд?на Верховный суд или Апелляционный?Насколько я в курсе,то против судов нельзя судиться.Значит только на пороха. А теперь посмотрим что будет делать порох.После такого заявление группы ВТБ думаю про ВА можно забыть.Будет мочилово в судах.

Так Порох і група ВТБ в одній команді грають...не припускаєте? :)
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:41

Re: ВТБ Банк

Значит порох позвонит судье и скажет хватит дурачиться, а то 70 лямов уе могут с меня стянуть уже в Гааге))))
olgaalimova44
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:51

  olgaalimova44 написав:Значит порох позвонит судье и скажет хватит дурачиться, а то 70 лямов уе могут с меня стянуть уже в Гааге))))

Не меліть єрундой... :)
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:13

  Faceless написав:
  olgaalimova44 написав:https://finance.liga.net/bank/novosti/vtb-prigrozil-poroshenko-sudom-iz-za-svoey-ukrainskoy-dochki

Группа ВТБ может обратиться в международный суд для взыскания с президента Петра Порошенко денежных средств, потраченных на покупку у него банка Мрия в 2006 году. Об этом говорится в заявлении финучреждения.
"Хотели бы напомнить П.А. Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка Мрия, которым он владел, и который ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с него суммы средств, затраченных на покупку банка". – отметили в банке.

В ВТБ заявили, что решение Апелляционного суда Киева за сентябрь по иску компаний Коломойского против России фактически парализовало работу украинской "дочки" банка.

"ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми", - утверждаю в финучреждении.

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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:18

В Московії плачуться...і всякі байки розказують
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