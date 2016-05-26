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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1477147814791480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:14

https://strana.ua/news/173566-27-nojabr ... tsiju.html

В банк ВТБ уже сегодня собираются ввести временную администрацию

27 ноября в украинскую дочку российского барка ВТБ введут временную администрацию. Об этом сообщают источники "Страны" в финансовых кругах.

Банк лихорадит с начала ноября. Он приостановил платежи и ввел ограничения на снятие наличных денег. Ранее активы ВТБ были арестованы украинским судом по иску Игоря Коломойского. По данным источников "Страны" в банке, россияне решили его не спасать - поэтому спокойно смотрят на то, как банк идет ко дну.
alex1464
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:14

Re: ВТБ Банк

https://strana.ua/news/173566-27-nojabr ... tsiju.html
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:14

Re: ВТБ Банк

срана.юэй разродилась...
LEXX
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:15

  olgaalimova44 написав:ну что где там курс по 30 - 35, где все пропало?на черном валом бакса по 28,40, никто не берет. шоу развод лохов закончилось с курсом))где паника?


зато храбрые и не ленивые успели сдать в Харькове по 29,20 - 29,40
Tolevas
 
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Ой+

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