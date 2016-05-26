В банк ВТБ уже сегодня собираются ввести временную администрацию
27 ноября в украинскую дочку российского барка ВТБ введут временную администрацию. Об этом сообщают источники "Страны" в финансовых кругах.
Банк лихорадит с начала ноября. Он приостановил платежи и ввел ограничения на снятие наличных денег. Ранее активы ВТБ были арестованы украинским судом по иску Игоря Коломойского. По данным источников "Страны" в банке, россияне решили его не спасать - поэтому спокойно смотрят на то, как банк идет ко дну.