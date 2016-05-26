В банк ВТБ уже сегодня собираются ввести временную администрацию
27 ноября в украинскую дочку российского барка ВТБ введут временную администрацию. Об этом сообщают источники "Страны" в финансовых кругах.
Банк лихорадит с начала ноября. Он приостановил платежи и ввел ограничения на снятие наличных денег. Ранее активы ВТБ были арестованы украинским судом по иску Игоря Коломойского. По данным источников "Страны" в банке, россияне решили его не спасать - поэтому спокойно смотрят на то, как банк идет ко дну.
В банк ВТБ уже сегодня собираются ввести временную администрацию
27 ноября в украинскую дочку российского барка ВТБ введут временную администрацию. Об этом сообщают источники "Страны" в финансовых кругах.
Банк лихорадит с начала ноября. Он приостановил платежи и ввел ограничения на снятие наличных денег. Ранее активы ВТБ были арестованы украинским судом по иску Игоря Коломойского. По данным источников "Страны" в банке, россияне решили его не спасать - поэтому спокойно смотрят на то, как банк идет ко дну.
Не вірю...з півроку має мати шанс на відновлення платоспроможності. пу кине банку на призволяще...
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В банк ВТБ уже сегодня собираются ввести временную администрацию
27 ноября в украинскую дочку российского барка ВТБ введут временную администрацию. Об этом сообщают источники "Страны" в финансовых кругах.
Банк лихорадит с начала ноября. Он приостановил платежи и ввел ограничения на снятие наличных денег. Ранее активы ВТБ были арестованы украинским судом по иску Игоря Коломойского. По данным источников "Страны" в банке, россияне решили его не спасать - поэтому спокойно смотрят на то, как банк идет ко дну.
Не вірю...з півроку має мати шанс на відновлення платоспроможності. пу кине банку на призволяще...
нет такого, могут дать полгода при нарушении определенных нормативов для их приведения к установленному уровню, но если банк уже 2 недели ничего не платит, отключены карты, кассы и банкоматы пустые......то тут один выход, к сожалению
Тоді вперше банка з іноземним капіталом ( в мамки грошей кури не клюють) на теренах Неньки піде під ніж. Замість того щоб пару млн $ прислати доньці ВТБ пу прислав в Україну Медведчука і буде пхати його у владу...ганьба.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
В банк ВТБ уже сегодня собираются ввести временную администрацию
27 ноября в украинскую дочку российского барка ВТБ введут временную администрацию. Об этом сообщают источники "Страны" в финансовых кругах.
Банк лихорадит с начала ноября. Он приостановил платежи и ввел ограничения на снятие наличных денег. Ранее активы ВТБ были арестованы украинским судом по иску Игоря Коломойского. По данным источников "Страны" в банке, россияне решили его не спасать - поэтому спокойно смотрят на то, как банк идет ко дну.
Не вірю...з півроку має мати шанс на відновлення платоспроможності. пу кине банку на призволяще...
А что, есть в этом мире что то такое, чего/кого хейло не может себе позволить кинуть?
Тоді вперше банка з іноземним капіталом ( в мамки грошей кури не клюють) на теренах Неньки піде під ніж. Замість того щоб пару млн $ прислати доньці ВТБ пу прислав в Україну Медведчука і буде пхати його у владу...ганьба.
А толку им слать сюда деньги, тем более с учетом "пожара" в украинской дочке, пару миллионов будет маловато, тут все клиенты на выход стоят....Они же их не вернут обратно, это как лить воду в песок....разве что для поддержания репутации бренда "ВТБ", но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."