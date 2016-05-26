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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1478147914801481>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:14

https://strana.ua/news/173566-27-nojabr ... tsiju.html

В банк ВТБ уже сегодня собираются ввести временную администрацию

27 ноября в украинскую дочку российского барка ВТБ введут временную администрацию. Об этом сообщают источники "Страны" в финансовых кругах.

Банк лихорадит с начала ноября. Он приостановил платежи и ввел ограничения на снятие наличных денег. Ранее активы ВТБ были арестованы украинским судом по иску Игоря Коломойского. По данным источников "Страны" в банке, россияне решили его не спасать - поэтому спокойно смотрят на то, как банк идет ко дну.
alex1464
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:14

Re: ВТБ Банк

https://strana.ua/news/173566-27-nojabr ... tsiju.html
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:14

Re: ВТБ Банк

срана.юэй разродилась...
LEXX
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:15

  olgaalimova44 написав:ну что где там курс по 30 - 35, где все пропало?на черном валом бакса по 28,40, никто не берет. шоу развод лохов закончилось с курсом))где паника?


зато храбрые и не ленивые успели сдать в Харькове по 29,20 - 29,40
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:40

  alex1464 написав:https://strana.ua/news/173566-27-nojabrja-vtb-bank-vvodit-vremennuju-administratsiju.html

В банк ВТБ уже сегодня собираются ввести временную администрацию

27 ноября в украинскую дочку российского барка ВТБ введут временную администрацию. Об этом сообщают источники "Страны" в финансовых кругах.

Банк лихорадит с начала ноября. Он приостановил платежи и ввел ограничения на снятие наличных денег. Ранее активы ВТБ были арестованы украинским судом по иску Игоря Коломойского. По данным источников "Страны" в банке, россияне решили его не спасать - поэтому спокойно смотрят на то, как банк идет ко дну.

Не вірю...з півроку має мати шанс на відновлення платоспроможності.
пу кине банку на призволяще... :?: :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:47

  Квесторе_поверніться написав:
  alex1464 написав:https://strana.ua/news/173566-27-nojabrja-vtb-bank-vvodit-vremennuju-administratsiju.html

В банк ВТБ уже сегодня собираются ввести временную администрацию

27 ноября в украинскую дочку российского барка ВТБ введут временную администрацию. Об этом сообщают источники "Страны" в финансовых кругах.

Банк лихорадит с начала ноября. Он приостановил платежи и ввел ограничения на снятие наличных денег. Ранее активы ВТБ были арестованы украинским судом по иску Игоря Коломойского. По данным источников "Страны" в банке, россияне решили его не спасать - поэтому спокойно смотрят на то, как банк идет ко дну.

Не вірю...з півроку має мати шанс на відновлення платоспроможності.
пу кине банку на призволяще... :?: :(


нет такого, могут дать полгода при нарушении определенных нормативов для их приведения к установленному уровню, но если банк уже 2 недели ничего не платит, отключены карты, кассы и банкоматы пустые......то тут один выход, к сожалению :(
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:59

Re: ВТБ Банк

  AlexSV написав:то тут один выход, к сожалению

Тоді вперше банка з іноземним капіталом ( в мамки грошей кури не клюють) на теренах Неньки піде під ніж.
Замість того щоб пару млн $ прислати доньці ВТБ пу прислав в Україну Медведчука і буде пхати його у владу...ганьба.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:03

  Квесторе_поверніться написав:
  alex1464 написав:https://strana.ua/news/173566-27-nojabrja-vtb-bank-vvodit-vremennuju-administratsiju.html

В банк ВТБ уже сегодня собираются ввести временную администрацию

27 ноября в украинскую дочку российского барка ВТБ введут временную администрацию. Об этом сообщают источники "Страны" в финансовых кругах.

Банк лихорадит с начала ноября. Он приостановил платежи и ввел ограничения на снятие наличных денег. Ранее активы ВТБ были арестованы украинским судом по иску Игоря Коломойского. По данным источников "Страны" в банке, россияне решили его не спасать - поэтому спокойно смотрят на то, как банк идет ко дну.

Не вірю...з півроку має мати шанс на відновлення платоспроможності.
пу кине банку на призволяще... :?: :(

А что, есть в этом мире что то такое, чего/кого хейло не может себе позволить кинуть?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:11

  Квесторе_поверніться написав:
  AlexSV написав:то тут один выход, к сожалению

Тоді вперше банка з іноземним капіталом ( в мамки грошей кури не клюють) на теренах Неньки піде під ніж.
Замість того щоб пару млн $ прислати доньці ВТБ пу прислав в Україну Медведчука і буде пхати його у владу...ганьба.

А толку им слать сюда деньги, тем более с учетом "пожара" в украинской дочке, пару миллионов будет маловато, тут все клиенты на выход стоят....Они же их не вернут обратно, это как лить воду в песок....разве что для поддержания репутации бренда "ВТБ", но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:24

Re: ВТБ Банк

А что сегодня говорят в отделениях?
rsq
 
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