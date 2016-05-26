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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1478147914801481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:27

Re: ВТБ Банк

  AlexSV написав:но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."

А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?
Число дьявола не 666, а 9,99.
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:29

  Gas написав:
  AlexSV написав:но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."

А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?

ПІБ та Сбєр вистояли...значить в господарці ВТБ дуже кепсько.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:36

  Gas написав:
  AlexSV написав:но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."

А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?

Нет, я не считаю эту атаку правомочной, более того, мне жаль, что такой банк может уйти с рынка, т.к. работать с ним было всегда легко и приятно. Я просто высказал свое мнение о том, что ГО ВТБ в Москве сможет объяснить свою позицию иностранным партнерам, почему не спасли банк или не покинули рынок, рассчитавшись со всеми клиентами (по аналогии с БМ банком)
AlexSV
 
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