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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:27
AlexSV написав:
но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."
А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?
Число дьявола не 666, а 9,99.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:29
Gas написав: AlexSV написав:
но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."
А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?
ПІБ та Сбєр вистояли...значить в господарці ВТБ дуже кепсько.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:36
Gas написав: AlexSV написав:
но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."
А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?
Нет, я не считаю эту атаку правомочной, более того, мне жаль, что такой банк может уйти с рынка, т.к. работать с ним было всегда легко и приятно. Я просто высказал свое мнение о том, что ГО ВТБ в Москве сможет объяснить свою позицию иностранным партнерам, почему не спасли банк или не покинули рынок, рассчитавшись со всеми клиентами (по аналогии с БМ банком)
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AlexSV
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