Додано: Вів 27 лис, 2018 15:36

Gas написав: AlexSV написав: но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....." но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."

А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда? А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?

Нет, я не считаю эту атаку правомочной, более того, мне жаль, что такой банк может уйти с рынка, т.к. работать с ним было всегда легко и приятно. Я просто высказал свое мнение о том, что ГО ВТБ в Москве сможет объяснить свою позицию иностранным партнерам, почему не спасли банк или не покинули рынок, рассчитавшись со всеми клиентами (по аналогии с БМ банком)