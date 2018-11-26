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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:27
AlexSV написав:
но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."
А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?
Число дьявола не 666, а 9,99.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:29
Gas написав: AlexSV написав:
но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."
А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?
ПІБ та Сбєр вистояли...значить в господарці ВТБ дуже кепсько.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:36
Gas написав: AlexSV написав:
но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."
А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?
Нет, я не считаю эту атаку правомочной, более того, мне жаль, что такой банк может уйти с рынка, т.к. работать с ним было всегда легко и приятно. Я просто высказал свое мнение о том, что ГО ВТБ в Москве сможет объяснить свою позицию иностранным партнерам, почему не спасли банк или не покинули рынок, рассчитавшись со всеми клиентами (по аналогии с БМ банком)
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AlexSV
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:27
rsq написав:
Re: ВТБ Банк
А что сегодня говорят в отделениях?
Ничего. Сотрудники молча просматривают вакансии и рассылают резюме.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:37
Gas написав:
Re: ВТБ Банк
AlexSV написав:
но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."
А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?[/quote
Gas написав:
Re: ВТБ Банк
AlexSV написав:
но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."
А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?
То есть Вы считаете, что экспроприация (отжим) имущества в Крыму в украинских компаний-это правильно, а взыскание с России по решению международного суда за этот самый отжим - рейдерство
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:44
Russian написав: Gas написав:
Re: ВТБ Банк
AlexSV написав:
но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."
А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?[/quote
Gas написав:
Re: ВТБ Банк
AlexSV написав:
но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."
А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?
То есть Вы считаете, что экспроприация (отжим) имущества в Крыму в украинских компаний-это правильно, а взыскание с России по решению международного суда за этот самый отжим - рейдерство
к сожалению, у нас в стране, достаточно вот таких, кто так считает...
в мире для них даже специальные термины придумали
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:01
Russian написав: Gas написав:
Re: ВТБ Банк
AlexSV написав:
но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."
А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?[/quote
Gas написав:
Re: ВТБ Банк
AlexSV написав:
но я уверен, что у них уже готов ответ своим иностранным акционерам и партнерам по поводу вероятного банкротства дочернего банка, типа "неправомочные решения украинских судов, которые сделали невозможным работу банка и привели к неплатежеспособности....."
А вы считаете эту рейдерскую атаку на банк правомочной? Серьёзно? Или что-то из написанного вами в кавычках неправда?
То есть Вы считаете, что экспроприация (отжим) имущества в Крыму в украинских компаний-это правильно, а взыскание с России по решению международного суда за этот самый отжим - рейдерство
Простите, а кто является ответчиком (плательщиком) по решению международного суда? Как я понимаю, государство Россия, в лице Министерства финансов. А причем тут украинский банк "ВТБ"? Его акционер - не Министерство финансов РФ, его акционер - российский ВТБ, но даже и он не на 100% является государственным, а доля тамошнего Министерства финансов в его акционерном капитале всего чуть больше 30%....
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:04
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:07
AlexSV написав: Russian написав:
То есть Вы считаете, что экспроприация (отжим) имущества в Крыму в украинских компаний-это правильно, а взыскание с России по решению международного суда за этот самый отжим - рейдерство
Простите, а кто является ответчиком (плательщиком) по решению международного суда? Как я понимаю, государство Россия, в лице Министерства финансов. А причем тут украинский банк "ВТБ"? Его акционер - не Министерство финансов РФ, его акционер - российский ВТБ, но даже и он не на 100% является государственным, а доля тамошнего Министерства финансов в его акционерном капитале всего чуть больше 30%....
Поэтому и был подан иск в суд, и наложен арест на акции, чтобы суд установил, какая доля в украинском втб принадлежит министерству финансов рф, и может ли эта доля быть передана по решению международного арбитража истцу.
Обычная мировая практика решения спора, которая еще ни разу не приводила к банкротству ни одного, самого завалящегося банка в мире
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:10
Можно поздравить вкладчиков до 200 - курс доллара хоть и не вчерашний, но думаю завтра тоже сильно не упадет.
Ну а тем кто размещал "на зло врагам" выше фонда, или не обращал внимание на подмоченную репутацию - еще не все потеряно
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