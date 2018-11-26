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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:18
Я еще по вчерашним угрозам ВТБ подать в суд на Порошенко понял, что терять уже нечего. Ну а в принципе, какой им смысл вливать капитал, если работать в Украине не будут? С вкладчиками расплатится Фонд, активы уйдут Бене, или как там они договорятся.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:23
Интересна дата признания ВТБ проблемным, по идее после этой даты Фонд особо внимательно будет присматриваться к операциям по депозитным счетам, хотя тут писали, что в последние недели банк не разрешал дробить вклады даже при условии проведения операций через кассу с участием живых денег...
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:24
Національний банк України на 28.11.2018 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти Долар США — 2810.5334
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