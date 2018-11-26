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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1479148014811482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:18

Я еще по вчерашним угрозам ВТБ подать в суд на Порошенко понял, что терять уже нечего. Ну а в принципе, какой им смысл вливать капитал, если работать в Украине не будут? С вкладчиками расплатится Фонд, активы уйдут Бене, или как там они договорятся.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:23

  тарасов написав:уже все?
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/27/643049/


Интересна дата признания ВТБ проблемным, по идее после этой даты Фонд особо внимательно будет присматриваться к операциям по депозитным счетам, хотя тут писали, что в последние недели банк не разрешал дробить вклады даже при условии проведения операций через кассу с участием живых денег...
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:24

Національний банк України на 28.11.2018 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти Долар США — 2810.5334
demichh
 
Повідомлень: 1868
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