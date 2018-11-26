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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:14
Re: ВТБ Банк
так у мамки там зависло 2 млрд межбанка.смысл им терять бабос тут?
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:15
Re: ВТБ Банк
короче пока глупо писать про неплатежеспособность банка без официала НБУ, просто ссылки на банковские источники.кому это надо?
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:15
з 5 листопада проблеми в банці. НБУ уважно слідкує.
Дій зі сторони власників по виправленні ситуації немає і не буде.
Шо робить? Тільки ТА розблокує імярекам доступ до їх коштів...але не більше 200000 і тільки в гривні.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:19
Re: ВТБ Банк
ну так по А Банку тоже был вброс про ВА недавно-потом опровергали.Дубинский тоже писал еще в начале ноябре в фб что вот вот ВА введут-в итоге что?
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:19
т.е., доллар у вкладчиков купят по 28,105334.
не густо.
но при ВА на прошлой неделе купили бы значительно дешевле
остаётся вопрос: удастся откупить бакс дешевле в мае-июне или нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:20
Re: ВТБ Банк
на данный момент мы увидели угрозы мамки ВТБ сегодня к пороху-и ответку по поводу ВА, страна юа, кореспондет и правда подхватили..другие СМИ молчат....почему так?
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:21
В общем, мне кажется, изначальная теория подтвердилась. И банк решил таким образом свалить с украинского рынка спихнув всё на "судебный иск". Думаю, что менеджмент понимал, что качество активов не позволяло им рассчитаться по своим обязательствам, и решение суда о "якобы" заморозке активов в данной ситуации сыграло им только на руку. Возможно, юристы даже не старались особо спасти ситуацию, тем более с учетом положительных прецедентов по схожим искам в отношении Сбербанка и Проминвеста, вдвойне странно, что ВТБ не смог отстоять свою позицию в судах. Если завтра ВА, значит Верхновый Суд уже прошел и вынес решение не в пользу ВТБ, иначе не было бы смысла затягивать ВА еще с первых дней, когда фактически обязательства уже не выполняли.
Честно скажу, не ожидал что ВТБ может постигнуть такая участь. Ну, будет уроком на будущее, жаль, что не бесплатным Первая осечка за мою историю отношений с банками: успешно пережил и Дельту, и Форум, и Родовид, и Укрпробанк, а на ВТБ споткнулся. Но как кто-то здесь заметил, всё когда-то происходит впервые
Востаннє редагувалось Andreww в Вів 27 лис, 2018 18:35, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:22
Re: ВТБ Банк
вот вам банальный пример лжи от наших СМИ, такого курса не было сегодня нигде
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:24
Re: ВТБ Банк
по поводу активов надо поспорить, у ВТБ много недвиги, поэтому я думаю там бы хватило для вкладчиков с головой, портфель депозитный небольшой у них был.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:27
Re: ВТБ Банк
так зачем тогда было Сберу и ПИБ судиться?логики не вижу, сценарий жертвы тоже глупый
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