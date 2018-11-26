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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:14

Re: ВТБ Банк

так у мамки там зависло 2 млрд межбанка.смысл им терять бабос тут?
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:15

Re: ВТБ Банк

короче пока глупо писать про неплатежеспособность банка без официала НБУ, просто ссылки на банковские источники.кому это надо?
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:15

  zasobin_niko написав:тем более у мамки ВТБ там зависло межбанк кредитов на 2 млрд грн, кто ей вернет?мне кажется тут очевидный блеф со стороны СМИ, кто то вбросил утку. Пороху может это очень сильно аукнуться если пустят ВТБ под нож

з 5 листопада проблеми в банці. НБУ уважно слідкує.
Дій зі сторони власників по виправленні ситуації немає і не буде.
Шо робить? Тільки ТА розблокує імярекам доступ до їх коштів...але не більше 200000 і тільки в гривні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:19

Re: ВТБ Банк

ну так по А Банку тоже был вброс про ВА недавно-потом опровергали.Дубинский тоже писал еще в начале ноябре в фб что вот вот ВА введут-в итоге что?
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:19

т.е., доллар у вкладчиков купят по 28,105334.
не густо.
но при ВА на прошлой неделе купили бы значительно дешевле :D
остаётся вопрос: удастся откупить бакс дешевле в мае-июне или нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:20

Re: ВТБ Банк

на данный момент мы увидели угрозы мамки ВТБ сегодня к пороху-и ответку по поводу ВА, страна юа, кореспондет и правда подхватили..другие СМИ молчат....почему так?
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:21

В общем, мне кажется, изначальная теория подтвердилась. И банк решил таким образом свалить с украинского рынка спихнув всё на "судебный иск". Думаю, что менеджмент понимал, что качество активов не позволяло им рассчитаться по своим обязательствам, и решение суда о "якобы" заморозке активов в данной ситуации сыграло им только на руку. Возможно, юристы даже не старались особо спасти ситуацию, тем более с учетом положительных прецедентов по схожим искам в отношении Сбербанка и Проминвеста, вдвойне странно, что ВТБ не смог отстоять свою позицию в судах. Если завтра ВА, значит Верхновый Суд уже прошел и вынес решение не в пользу ВТБ, иначе не было бы смысла затягивать ВА еще с первых дней, когда фактически обязательства уже не выполняли.

Честно скажу, не ожидал что ВТБ может постигнуть такая участь. Ну, будет уроком на будущее, жаль, что не бесплатным :lol: Первая осечка за мою историю отношений с банками: успешно пережил и Дельту, и Форум, и Родовид, и Укрпробанк, а на ВТБ споткнулся. Но как кто-то здесь заметил, всё когда-то происходит впервые 8)
Востаннє редагувалось Andreww в Вів 27 лис, 2018 18:35, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:22

Re: ВТБ Банк

вот вам банальный пример лжи от наших СМИ, такого курса не было сегодня нигде
https://korrespondent.net/business/fina ... -32-hryven
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:24

Re: ВТБ Банк

по поводу активов надо поспорить, у ВТБ много недвиги, поэтому я думаю там бы хватило для вкладчиков с головой, портфель депозитный небольшой у них был.
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:27

Re: ВТБ Банк

так зачем тогда было Сберу и ПИБ судиться?логики не вижу, сценарий жертвы тоже глупый
zasobin_niko
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