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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148314841485148614871488>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:27

  zasobin_niko написав:вот вам банальный пример лжи от наших СМИ, такого курса не было сегодня нигде
https://korrespondent.net/business/fina ... -32-hryven

Це не наші ЗМІ - це ресурс ватана, ворога Неньки - Курченка.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:29

Re: ВТБ Банк

я вам говорю, кажется на вброс про ВА, финанс, минфин, финбаланс такое бы сразу запостили...но почему это эти ресурсы молчат...только от кора, страны и правды...что то тут пахнет леваком....чисто ответка для ВТБ на их угрозы к пороху
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:29

Re: ВТБ Банк

ну страна юа это гужва, там тоже много фейка
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:29

Re: ВТБ Банк

  Andreww написав:жаль, что не бесплатным

Яка ціна науки...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:31

Завтра все прояснится. Если не введут ВА, значит, шантаж.
Одно ясно: ВТБ не банкрот, если бы им дали работать, или хотя бы спокойно уйти, все было бы ОК.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:32

  Квесторе_поверніться написав:
  Andreww написав:жаль, что не бесплатным

Яка ціна науки...якщо не секрет?
сколько готовы со своего кармана за дезу вытащить ??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:33

  Andreww написав:В общем, мне кажется, изначальная теория подтвердилась. И банк решил таким образом свалить с украинского рынка спихнув всё на "судебный иск". Думаю, что менеджмент понимал, что качество активов не позволяло им рассчитаться по своим обязательствам, и решение суда о "якобы" заморозке активов в данной ситуации сыграло им только на руку. Возможно, юристы даже не старались особо спасти ситуацию, тем более с учетом положительных прецедентов по схожим искам в отношении Сбербанка и Проминвеста, вдвойне странно, что ВТБ не смог отстоять свою позицию в судах. Если завтра ВА, значит Верхновый Суд уже прошел и вынес решение не в пользу ВТБ, иначе не было бы смысла затягивать ВА еще с первых дней, когда фактически обязательства уже не выполняли.

Честно скажу, не ожидал что ВТБ может постигнуть такая участь. Ну, будет уроком на будущее, жаль, что не бесплатным :lol: Первая осечка за мою историю отношений с банками: успешно пережил и Дельту, и Форвард, и Родовид, и Укрпробанк, а на ВТБ споткнулся. Но как кто-то здесь заметил, всё когда-то происходит впервые 8)

Расскажите по подробней как вы Форвард пережили. У меня до сих пор там счета и все слава богу, нормально
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:35

Re: ВТБ Банк

просто я не вижу логики, ввели Военное положение, Смолий заявил что банковскую систему это не коснется и все ок будет.Тут бац завтра ВА в ВТБ - это мигом даст толчок для 2-х рашн банков ПИБ и Сбер создат прецендент-и завтра будут толпы вкладчиков выносить эти 2 банка.Начнется паника по сути.
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:36

  pohl-elena написав:
  Andreww написав:В общем, мне кажется, изначальная теория подтвердилась. И банк решил таким образом свалить с украинского рынка спихнув всё на "судебный иск". Думаю, что менеджмент понимал, что качество активов не позволяло им рассчитаться по своим обязательствам, и решение суда о "якобы" заморозке активов в данной ситуации сыграло им только на руку. Возможно, юристы даже не старались особо спасти ситуацию, тем более с учетом положительных прецедентов по схожим искам в отношении Сбербанка и Проминвеста, вдвойне странно, что ВТБ не смог отстоять свою позицию в судах. Если завтра ВА, значит Верхновый Суд уже прошел и вынес решение не в пользу ВТБ, иначе не было бы смысла затягивать ВА еще с первых дней, когда фактически обязательства уже не выполняли.

Честно скажу, не ожидал что ВТБ может постигнуть такая участь. Ну, будет уроком на будущее, жаль, что не бесплатным :lol: Первая осечка за мою историю отношений с банками: успешно пережил и Дельту, и Форвард, и Родовид, и Укрпробанк, а на ВТБ споткнулся. Но как кто-то здесь заметил, всё когда-то происходит впервые 8)

Расскажите по подробней как вы Форвард пережили. У меня до сих пор там счета и все слава богу, нормально

Тьфу ты, значит долго жить еще Форварду, я Форум имел ввиду :D
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:36

Re: ВТБ Банк

  pohl-elena написав:как вы Форвард пережили

Слід читати Форум.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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