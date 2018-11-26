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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:27
Це не наші ЗМІ - це ресурс ватана, ворога Неньки - Курченка.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:29
я вам говорю, кажется на вброс про ВА, финанс, минфин, финбаланс такое бы сразу запостили...но почему это эти ресурсы молчат...только от кора, страны и правды...что то тут пахнет леваком....чисто ответка для ВТБ на их угрозы к пороху
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zasobin_niko
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:29
ну страна юа это гужва, там тоже много фейка
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:29
Andreww написав:
жаль, что не бесплатным
Яка ціна науки...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:31
Завтра все прояснится. Если не введут ВА, значит, шантаж.
Одно ясно: ВТБ не банкрот, если бы им дали работать, или хотя бы спокойно уйти, все было бы ОК.
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ishvara
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:32
Квесторе_поверніться написав: Andreww написав:
жаль, что не бесплатным
Яка ціна науки...якщо не секрет?
сколько готовы со своего кармана за дезу вытащить ??
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:33
Andreww написав:
В общем, мне кажется, изначальная теория подтвердилась. И банк решил таким образом свалить с украинского рынка спихнув всё на "судебный иск". Думаю, что менеджмент понимал, что качество активов не позволяло им рассчитаться по своим обязательствам, и решение суда о "якобы" заморозке активов в данной ситуации сыграло им только на руку. Возможно, юристы даже не старались особо спасти ситуацию, тем более с учетом положительных прецедентов по схожим искам в отношении Сбербанка и Проминвеста, вдвойне странно, что ВТБ не смог отстоять свою позицию в судах. Если завтра ВА, значит Верхновый Суд уже прошел и вынес решение не в пользу ВТБ, иначе не было бы смысла затягивать ВА еще с первых дней, когда фактически обязательства уже не выполняли.
Честно скажу, не ожидал что ВТБ может постигнуть такая участь. Ну, будет уроком на будущее, жаль, что не бесплатным
Первая осечка за мою историю отношений с банками: успешно пережил и Дельту, и Форвард, и Родовид, и Укрпробанк, а на ВТБ споткнулся. Но как кто-то здесь заметил, всё когда-то происходит впервые
Расскажите по подробней как вы Форвард пережили. У меня до сих пор там счета и все слава богу, нормально
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pohl-elena
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:35
просто я не вижу логики, ввели Военное положение, Смолий заявил что банковскую систему это не коснется и все ок будет.Тут бац завтра ВА в ВТБ - это мигом даст толчок для 2-х рашн банков ПИБ и Сбер создат прецендент-и завтра будут толпы вкладчиков выносить эти 2 банка.Начнется паника по сути.
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zasobin_niko
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:36
pohl-elena написав: Andreww написав:
В общем, мне кажется, изначальная теория подтвердилась. И банк решил таким образом свалить с украинского рынка спихнув всё на "судебный иск". Думаю, что менеджмент понимал, что качество активов не позволяло им рассчитаться по своим обязательствам, и решение суда о "якобы" заморозке активов в данной ситуации сыграло им только на руку. Возможно, юристы даже не старались особо спасти ситуацию, тем более с учетом положительных прецедентов по схожим искам в отношении Сбербанка и Проминвеста, вдвойне странно, что ВТБ не смог отстоять свою позицию в судах. Если завтра ВА, значит Верхновый Суд уже прошел и вынес решение не в пользу ВТБ, иначе не было бы смысла затягивать ВА еще с первых дней, когда фактически обязательства уже не выполняли.
Честно скажу, не ожидал что ВТБ может постигнуть такая участь. Ну, будет уроком на будущее, жаль, что не бесплатным
Первая осечка за мою историю отношений с банками: успешно пережил и Дельту, и Форвард, и Родовид, и Укрпробанк, а на ВТБ споткнулся. Но как кто-то здесь заметил, всё когда-то происходит впервые
Расскажите по подробней как вы Форвард пережили. У меня до сих пор там счета и все слава богу, нормально
Тьфу ты, значит долго жить еще Форварду, я Форум имел ввиду
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Andreww
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:36
pohl-elena написав:
как вы Форвард пережили
Слід читати Форум.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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