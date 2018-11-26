Andreww написав:

В общем, мне кажется, изначальная теория подтвердилась. И банк решил таким образом свалить с украинского рынка спихнув всё на "судебный иск". Думаю, что менеджмент понимал, что качество активов не позволяло им рассчитаться по своим обязательствам, и решение суда о "якобы" заморозке активов в данной ситуации сыграло им только на руку. Возможно, юристы даже не старались особо спасти ситуацию, тем более с учетом положительных прецедентов по схожим искам в отношении Сбербанка и Проминвеста, вдвойне странно, что ВТБ не смог отстоять свою позицию в судах. Если завтра ВА, значит Верхновый Суд уже прошел и вынес решение не в пользу ВТБ, иначе не было бы смысла затягивать ВА еще с первых дней, когда фактически обязательства уже не выполняли.Честно скажу, не ожидал что ВТБ может постигнуть такая участь. Ну, будет уроком на будущее, жаль, что не бесплатнымПервая осечка за мою историю отношений с банками: успешно пережил и Дельту, и Форвард, и Родовид, и Укрпробанк, а на ВТБ споткнулся. Но как кто-то здесь заметил, всё когда-то происходит впервые