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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:37
Re: ВТБ Банк
в НБУ прекрасно понимают, что активов у ВТБ хватило бы на 3 таких ВТБ еще, и все дело в судах, которые создали такие условия благодаря искам приватовцев.Завтра могут обжаловить по Сберу и ПИБ приватовцы и тоже пусть под нож?ВТБ норм работал и постепенно сворачивал деятельность, проблем с выплатами не было, ни грн, ни валюты.Все четко было.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:38
Re: ВТБ Банк
Да какие угрозы, клоуны априори бредовое заявление сделали для фона
Судя по тому, что ВТБ не пытался и не пытается ничего предпринять, сама мамка слила украинскую дочку с попыткой прикрыться "политикаипрадажныесуды". Думаю, вчера еще и мечтали, чтоб ВП ввели по всей стране, тогда вообще бы верещали, что банк "конфисковали". А в реальности сами же и слили банк, ибо перспектив у него тут нет, и продать тоже некому. И скорее всего ликвидные активы уже повыводили
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:40
Re: ВТБ Банк
по факту создали штучно ситуацию с банкротством-это уже такое могут с любым неугодным банком где политика выше всего. Антилогично считаю+ учитывая что еще надо доказать что там имущество РФ, когда акционеров у ВТБ кроме РФ много и других...это может обернуться проблемами потом
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:40
Re: ВТБ Банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:41
не меліть єрундою
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:42
Re: ВТБ Банк
Фонду потом еще судиться за активы с приватовцами
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:44
Re: ВТБ Банк
Порошенко уже, если решил обанкротить ВТБ, то его уже никто не уговорит. И договоиться не смогут. Это значит конец.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:47
Re: ВТБ Банк
ну завтра посмотрим утром
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:47
Не соглашусь. Хотели рассчитаться с вкладчиками за счет активов, но когда арестовали акции, пошел форс-мажор и решили новых денег не вливать.
Хотя полную правду мы вряд ли узнаем.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48
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