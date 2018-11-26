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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14841485148614871488>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:37

Re: ВТБ Банк

в НБУ прекрасно понимают, что активов у ВТБ хватило бы на 3 таких ВТБ еще, и все дело в судах, которые создали такие условия благодаря искам приватовцев.Завтра могут обжаловить по Сберу и ПИБ приватовцы и тоже пусть под нож?ВТБ норм работал и постепенно сворачивал деятельность, проблем с выплатами не было, ни грн, ни валюты.Все четко было.
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:38

Re: ВТБ Банк

  zasobin_niko написав:чисто ответка для ВТБ на их угрозы к пороху

Да какие угрозы, клоуны априори бредовое заявление сделали для фона
Судя по тому, что ВТБ не пытался и не пытается ничего предпринять, сама мамка слила украинскую дочку с попыткой прикрыться "политикаипрадажныесуды". Думаю, вчера еще и мечтали, чтоб ВП ввели по всей стране, тогда вообще бы верещали, что банк "конфисковали". А в реальности сами же и слили банк, ибо перспектив у него тут нет, и продать тоже некому. И скорее всего ликвидные активы уже повыводили
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:40

Re: ВТБ Банк

по факту создали штучно ситуацию с банкротством-это уже такое могут с любым неугодным банком где политика выше всего. Антилогично считаю+ учитывая что еще надо доказать что там имущество РФ, когда акционеров у ВТБ кроме РФ много и других...это может обернуться проблемами потом
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:40

Re: ВТБ Банк

  Faceless написав:ликвидные активы уже повыводили

Ексгумація Фондом покаже.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:41

  zasobin_niko написав:по факту создали штучно ситуацию с банкротством-это уже такое могут с любым неугодным банком где политика выше всего. Антилогично считаю+ учитывая что еще надо доказать что там имущество РФ, когда акционеров у ВТБ кроме РФ много и других...это может обернуться проблемами потом

не меліть єрундою
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:42

Re: ВТБ Банк

Фонду потом еще судиться за активы с приватовцами
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:44

Re: ВТБ Банк

Порошенко уже, если решил обанкротить ВТБ, то его уже никто не уговорит. И договоиться не смогут. Это значит конец.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:47

Re: ВТБ Банк

ну завтра посмотрим утром
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:47

  Faceless написав:
  zasobin_niko написав:чисто ответка для ВТБ на их угрозы к пороху

Да какие угрозы, клоуны априори бредовое заявление сделали для фона
Судя по тому, что ВТБ не пытался и не пытается ничего предпринять, сама мамка слила украинскую дочку с попыткой прикрыться "политикаипрадажныесуды". Думаю, вчера еще и мечтали, чтоб ВП ввели по всей стране, тогда вообще бы верещали, что банк "конфисковали". А в реальности сами же и слили банк, ибо перспектив у него тут нет, и продать тоже некому. И скорее всего ликвидные активы уже повыводили

Не соглашусь. Хотели рассчитаться с вкладчиками за счет активов, но когда арестовали акции, пошел форс-мажор и решили новых денег не вливать.
Хотя полную правду мы вряд ли узнаем.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48

  rsq написав:Порошенко уже, если решил обанкротить ВТБ, то его уже никто не уговорит. И договоиться не смогут. Это значит конец.


...по логике следующий пиб?
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