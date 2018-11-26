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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1484148514861487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48

  rsq написав:Порошенко уже, если решил обанкротить ВТБ, то его уже никто не уговорит. И договоиться не смогут. Это значит конец.

НБУ на сайті має чітко написати яким макаром банка потрапила під ТА...Порох тут поза грою...мабуть...швидше Коломойський дав останнього шпіца.
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https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:49

Re: ВТБ Банк

Sic transit gloria mundi!

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:50

  zasobin_niko написав:на данный момент мы увидели угрозы мамки ВТБ сегодня к пороху-и ответку по поводу ВА, страна юа, кореспондет и правда подхватили..другие СМИ молчат....почему так?

Другие СМИ постят, когда уже есть оф. заявление на сайте НБУ.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:51

  IMPRINTER написав:https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=82575922&cat_id=55838


и так он долго продержался. а сейчас тем более самый подх.момент. :roll:
хотя мне очень жаль, что завалили банк из-за политики. :oops:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 27 лис, 2018 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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жалко вату ... хорошо тут в свое время посвинячили :cry:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:57

  abc111 написав:
  rsq написав:Порошенко уже, если решил обанкротить ВТБ, то его уже никто не уговорит. И договоиться не смогут. Это значит конец.


...по логике следующий пиб?

шатнем - да :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:00

zasobin_niko Я помню по прошлым годам - вот такие сообщения появлялись, как правило, вечером именно накануне введения ВА. Да и угрозы ВТБ подать в суд на Порошенко как-то не вселяют надежду, что ВА не будет. Хотя, всякое бывает. Но если ВА всеже состоится, то могу себе представить душевное состояние клиентов Сбера и ПИБа. Ведь Костин много раз публично заявлял, что расчитается со всеми вкладчиками. Но ведь не расчитывается!
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:00

Re: ВТБ Банк

  Мизантрóп написав:шатнем - да


народ и так весь на иголке сидит. а здесь после введения вп сразу упал банк, да не простой банк. что и надо для паники населения.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:01

  IMPRINTER написав:жалко вату ... хорошо тут в свое время посвинячили :cry:

и хорошие банковские ячейки были, с двумя экземплярами ключей у клиента ...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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