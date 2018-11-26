НБУ на сайті має чітко написати яким макаром банка потрапила під ТА...Порох тут поза грою...мабуть...швидше Коломойський дав останнього шпіца.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48
НБУ на сайті має чітко написати яким макаром банка потрапила під ТА...Порох тут поза грою...мабуть...швидше Коломойський дав останнього шпіца.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:49
Re: ВТБ Банк
Sic transit gloria mundi!
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:50
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:51
и так он долго продержался. а сейчас тем более самый подх.момент.
хотя мне очень жаль, что завалили банк из-за политики.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 27 лис, 2018 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:53
жалко вату ... хорошо тут в свое время посвинячили
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:57
шатнем - да
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:00
zasobin_niko Я помню по прошлым годам - вот такие сообщения появлялись, как правило, вечером именно накануне введения ВА. Да и угрозы ВТБ подать в суд на Порошенко как-то не вселяют надежду, что ВА не будет. Хотя, всякое бывает. Но если ВА всеже состоится, то могу себе представить душевное состояние клиентов Сбера и ПИБа. Ведь Костин много раз публично заявлял, что расчитается со всеми вкладчиками. Но ведь не расчитывается!
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:00
Re: ВТБ Банк
народ и так весь на иголке сидит. а здесь после введения вп сразу упал банк, да не простой банк. что и надо для паники населения.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:01
и хорошие банковские ячейки были, с двумя экземплярами ключей у клиента ...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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