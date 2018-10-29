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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 14921493149414951496 ... 1498>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:46

  Stringer написав:Опа, модераторы уже оперативно на кладбище тему перевели...
куда торопитесь, дайте покойника отпеть - ва завтра

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
йцукен
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:47

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

А карточный = текущий ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:48

  serg1974 написав:А карточный = текущий ?

Ні
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:50

Карма за фокусы с Целевыми настигла ВТБ
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:50

Тут еще один момент: 5 ноября банк "насильно", без согласия клиента, пролонгировал закончившиеся депозиты на новый срок. На гарячей линии объяснили, что это для блага клиента: мол, до введения ВА будут капать проценты. Интересно, как теперь Фгв будет трактовать эти вклады.
Востаннє редагувалось Tegularius в Вів 27 лис, 2018 19:51, всього редагувалось 1 раз.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:51

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

А если ситуация улучшится по ликвидности и ВА выйдет? Пободаются и решат, что банку для всех лучше работать
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:53

  Квесторе_поверніться написав:
  serg1974 написав:А карточный = текущий ?

Ні

От невдача.
У меня половина оказалась на карточных. А там какие сроки ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:53

  Алексей77 написав:А если ситуация улучшится по ликвидности и ВА выйдет? Пободаются и решат, что банку для всех лучше работать

или Беня купит за 1 грн
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:56

  serg1974 написав:От невдача.
У меня половина оказалась на карточных. А там какие сроки ?

От 45 до 180 дней.
Виплата відшкодування коштів на карткових рахунках здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).
Вопрос 2.12 http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv
Востаннє редагувалось lel в Вів 27 лис, 2018 20:00, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:56

  sens написав:
  ishvara написав:ПриватБанк, Идея Банк, Ощадбанк, Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Пивденный, Банк инвестиций и сбережений, Универсал Банк.
Еще одного банка агента не досчитался.

Ничего , вернут и 4ю очередь , пусть даже и безналом на Эксим .


Откуда такая инфа?
rsq
 
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