Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Тут еще один момент: 5 ноября банк "насильно", без согласия клиента, пролонгировал закончившиеся депозиты на новый срок. На гарячей линии объяснили, что это для блага клиента: мол, до введения ВА будут капать проценты. Интересно, как теперь Фгв будет трактовать эти вклады.
Востаннє редагувалось Tegularius в Вів 27 лис, 2018 19:51, всього редагувалось 1 раз.
serg1974 написав:От невдача. У меня половина оказалась на карточных. А там какие сроки ?
От 45 до 180 дней. Виплата відшкодування коштів на карткових рахунках здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). Вопрос 2.12 http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv
Востаннє редагувалось lel в Вів 27 лис, 2018 20:00, всього редагувалось 1 раз.
ishvara написав:ПриватБанк, Идея Банк, Ощадбанк, Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Пивденный, Банк инвестиций и сбережений, Универсал Банк. Еще одного банка агента не досчитался.
Ничего , вернут и 4ю очередь , пусть даже и безналом на Эксим .