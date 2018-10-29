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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 14931494149514961497>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:57

  serg1974 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  serg1974 написав:А карточный = текущий ?

Ні

От невдача.
У меня половина оказалась на карточных. А там какие сроки ?

Це як ліквідатор порішає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:57

А что теперь нужно делать вкладчику, чтобы получить деньги? Ехать в отделение ВТБ или что-то другое? Нужно ли регистрироваться в какой-нибудь очереди? Где-то описан порядок всего этого или кто-то может в двух словах ответить?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:58

R.I.P. великому монстру Россії
2ий пішов
хто наступний?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:58

  rsq написав:
  sens написав:
  ishvara написав:ПриватБанк, Идея Банк, Ощадбанк, Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Пивденный, Банк инвестиций и сбережений, Универсал Банк.
Еще одного банка агента не досчитался.

Ничего , вернут и 4ю очередь , пусть даже и безналом на Эксим .


Откуда такая инфа?

Це забаганка.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:59

Подскажите, когда получают деньги, если вклад заканчивается следующей осенью?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:01

  Tegularius написав:Тут еще один момент: 5 ноября банк "насильно", без согласия клиента, пролонгировал закончившиеся депозиты на новый срок. На гарячей линии объяснили, что это для блага клиента: мол, до введения ВА будут капать проценты. Интересно, как теперь Фгв будет трактовать эти вклады.

Плохо будет трактовать, фонд грабування все толкует в свою пользу, иногда превышая свои полномочия и незаконно
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:03

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Отмучилась старушка !!! Почему только сейчас? :twisted: :twisted:

Это какое-то недоразумение

https://finclub.net/news/vtb-bank-prizn ... obnym.html
Востаннє редагувалось vkladchiik в Вів 27 лис, 2018 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:03

Теперь интересно, что с активами банка будет делать фонд, учитывая, что по активам "арест". Т.е. фонд теперь будет судиться с Коломойским? Если нет, тогда выглядит так, что Фонду придется платить вкладчикам из бюджетных денег.
Востаннє редагувалось Andreww в Вів 27 лис, 2018 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:03

  rsq написав:
  sens написав:
  ishvara написав:ПриватБанк, Идея Банк, Ощадбанк, Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Пивденный, Банк инвестиций и сбережений, Универсал Банк.
Еще одного банка агента не досчитался.

Ничего , вернут и 4ю очередь , пусть даже и безналом на Эксим .


Откуда такая инфа?

Флюиды из космоса :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:04

  тарасов написав:Подскажите, когда получают деньги, если вклад заканчивается следующей осенью?

После объявлении об окончании ва и начале ликвидации
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