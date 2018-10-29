От невдача. У меня половина оказалась на карточных. А там какие сроки ?
Це як ліквідатор порішає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
А что теперь нужно делать вкладчику, чтобы получить деньги? Ехать в отделение ВТБ или что-то другое? Нужно ли регистрироваться в какой-нибудь очереди? Где-то описан порядок всего этого или кто-то может в двух словах ответить?
ishvara написав:ПриватБанк, Идея Банк, Ощадбанк, Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Пивденный, Банк инвестиций и сбережений, Универсал Банк. Еще одного банка агента не досчитался.
Ничего , вернут и 4ю очередь , пусть даже и безналом на Эксим .
Откуда такая инфа?
Це забаганка.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Tegularius написав:Тут еще один момент: 5 ноября банк "насильно", без согласия клиента, пролонгировал закончившиеся депозиты на новый срок. На гарячей линии объяснили, что это для блага клиента: мол, до введения ВА будут капать проценты. Интересно, как теперь Фгв будет трактовать эти вклады.
Плохо будет трактовать, фонд грабування все толкует в свою пользу, иногда превышая свои полномочия и незаконно
Теперь интересно, что с активами банка будет делать фонд, учитывая, что по активам "арест". Т.е. фонд теперь будет судиться с Коломойским? Если нет, тогда выглядит так, что Фонду придется платить вкладчикам из бюджетных денег.
Востаннє редагувалось Andreww в Вів 27 лис, 2018 20:03, всього редагувалось 1 раз.
ishvara написав:ПриватБанк, Идея Банк, Ощадбанк, Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Пивденный, Банк инвестиций и сбережений, Универсал Банк. Еще одного банка агента не досчитался.
Ничего , вернут и 4ю очередь , пусть даже и безналом на Эксим .