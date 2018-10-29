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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1494149514961497>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:05

  Tolevas написав:А что теперь нужно делать вкладчику, чтобы получить деньги? Ехать в отделение ВТБ или что-то другое? Нужно ли регистрироваться в какой-нибудь очереди? Где-то описан порядок всего этого или кто-то может в двух словах ответить?

Ждать объявления фонда о начале выплат, и потом искать своё фио и инн в банках агентах по выплатам
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:08

  Stringer написав:
  тарасов написав:Подскажите, когда получают деньги, если вклад заканчивается следующей осенью?

После объявлении об окончании ва и начале ликвидации

Десь за місяць мають почати ліквідацію...тоді всім в межах 200000 і виплатять.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:09

  Andreww написав:Теперь интересно, что с активами банка будет делать фонд, учитывая, что по активам "арест". Т.е. фонд теперь будет судиться с Коломойским? Если нет, тогда выглядит так, что Фонду придется платить вкладчикам из бюджетных денег.

Все ранее иницированные судебные иски возвращаются без рассмотрения. Если беня придумает новый иск к фонду или нбу (а он может) по поводу имущества втб, это будет совсем другая история - на выплаты вкладчикам до 200 она не влияет
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:11

  йцукен написав:
  Мизантрóп написав:
  varlo написав:Выплаты через месяц?

http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv

я там сроки начала выплат не нашел.
по тек. счетам быстро начинают выплачивать ?

ст28 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:14

  serg1974 написав:А карточный = текущий ?

да,262 група
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:16

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

печально. отличный был банк... теперь хоть бы доллар не взлетел
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:16

Кто-то неплохо попал из физиков:
Національний банк України наголошує, що 97% вкладників АТ "ВТБ Банк" (59 108 особи) отримають вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 942,7 млн грн.


При том, что согласно отчетности банка на 1.11:
'Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 1,462 млн.грн.
Кошти на вимогу фізичних осіб 49 млн. грн.
Кошти в розрахунках фізичних осіб 77 млн. грн.
Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток 241 млн. грн.


Итого, физики на 1 ноября держали 1,829 млн. грн. Т.е. 3% физиков держали на счетах почти 1 млрд. грн. Хотя, возможно, конечно, после 1 ноября эта сумма существенно снизилась и инсайдеры вывели свои деньги. Итого под 4ю очередь попадает сумма 886 млн. грн. (если предполагать, что на момент ввода ВА она не изменилась).
Востаннє редагувалось Andreww в Вів 27 лис, 2018 20:19, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  тарасов написав:Подскажите, когда получают деньги, если вклад заканчивается следующей осенью?

После объявлении об окончании ва и начале ликвидации

Десь за місяць мають почати ліквідацію...тоді всім в межах 200000 і виплатять.

Это сильное преувеличение - ва вводится на месяц, потом на месяц продляется (иного пока не было) потом между этими всеми решениями проходит около недели...
в лучшем случае, где то через три месяца начнутся выплаты всем - по ликвидации
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:20

Andreww
часть денег была из БМ. по окончании месячного вклада в ВТБ снимали без комиссии. потому цифра остатка могла с 01.11 уменьшиться
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:20

ИБ еще работает...
ishvara
 
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