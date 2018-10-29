Tolevas написав:А что теперь нужно делать вкладчику, чтобы получить деньги? Ехать в отделение ВТБ или что-то другое? Нужно ли регистрироваться в какой-нибудь очереди? Где-то описан порядок всего этого или кто-то может в двух словах ответить?
Ждать объявления фонда о начале выплат, и потом искать своё фио и инн в банках агентах по выплатам
тарасов написав:Подскажите, когда получают деньги, если вклад заканчивается следующей осенью?
После объявлении об окончании ва и начале ликвидации
Десь за місяць мають почати ліквідацію...тоді всім в межах 200000 і виплатять.
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Andreww написав:Теперь интересно, что с активами банка будет делать фонд, учитывая, что по активам "арест". Т.е. фонд теперь будет судиться с Коломойским? Если нет, тогда выглядит так, что Фонду придется платить вкладчикам из бюджетных денег.
Все ранее иницированные судебные иски возвращаются без рассмотрения. Если беня придумает новый иск к фонду или нбу (а он может) по поводу имущества втб, это будет совсем другая история - на выплаты вкладчикам до 200 она не влияет
Національний банк України наголошує, що 97% вкладників АТ "ВТБ Банк" (59 108 особи) отримають вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 942,7 млн грн.
При том, что согласно отчетности банка на 1.11:
'Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 1,462 млн.грн. Кошти на вимогу фізичних осіб 49 млн. грн. Кошти в розрахунках фізичних осіб 77 млн. грн. Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток 241 млн. грн.
Итого, физики на 1 ноября держали 1,829 млн. грн. Т.е. 3% физиков держали на счетах почти 1 млрд. грн. Хотя, возможно, конечно, после 1 ноября эта сумма существенно снизилась и инсайдеры вывели свои деньги. Итого под 4ю очередь попадает сумма 886 млн. грн. (если предполагать, что на момент ввода ВА она не изменилась).
Востаннє редагувалось Andreww в Вів 27 лис, 2018 20:19, всього редагувалось 3 разів.
тарасов написав:Подскажите, когда получают деньги, если вклад заканчивается следующей осенью?
После объявлении об окончании ва и начале ликвидации
Десь за місяць мають почати ліквідацію...тоді всім в межах 200000 і виплатять.
Это сильное преувеличение - ва вводится на месяц, потом на месяц продляется (иного пока не было) потом между этими всеми решениями проходит около недели... в лучшем случае, где то через три месяца начнутся выплаты всем - по ликвидации