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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:21
Andreww написав:
Кто-то неплохо попал из физиков...
Понятно кто
даже у нас тут в форуме, есть те, кто "назло врагам" увеличил свои депозитные вклады после начала проблем с выплатами, и тут нам об этом отписался
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Stringer
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:22
Stringer написав:
...где то через три месяца начнутся выплаты всем - по ликвидации
т.е. - до первого тура.
не думаю, что будут существенные курсовые потери.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:23
Yuri_T написав: Stringer написав:
...где то через три месяца начнутся выплаты всем - по ликвидации
т.е. - до первого тура.
не думаю, что будут существенные курсовые потери.
Похоже на то, раньше написал - повезло всем кто до 200, ввели бы ва неделю назад, было бы точно попадалово
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Stringer
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:28
Уходят самые комфортные клиенториентированные банки. Дельта, ВТБ. А самыми "стойкими" оказались банки с совковым сервисом, очередями, хамовитым персоналом...
У матросов нет стоп-лоссов
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Tegularius
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:28
Stringer написав: Tegularius написав:
Тут еще один момент: 5 ноября банк "насильно", без согласия клиента, пролонгировал закончившиеся депозиты на новый срок. На гарячей линии объяснили, что это для блага клиента: мол, до введения ВА будут капать проценты. Интересно, как теперь Фгв будет трактовать эти вклады.
Плохо будет трактовать, фонд грабування все толкует в свою пользу, иногда превышая свои полномочия и незаконно
Что, вот так вот всё хреново? Даже если есть бумажная версия договора по депозитам? В котором чёрным по белому написано, срок окончания вклада 05.11.18
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:29
по ОРТ в новостях подкипает про Оушен и бывший банк "Мрия"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:30
Stringer написав: Yuri_T написав: Stringer написав:
...где то через три месяца начнутся выплаты всем - по ликвидации
т.е. - до первого тура.
не думаю, что будут существенные курсовые потери.
Похоже на то, раньше написал - повезло всем кто до 200, ввели бы ва неделю назад, было бы точно попадалово
дочекайтеся ликвидации,не зря источники не торопились с выводом инфо. У кого на срочном , к сожалению без вариантов.
никому не верю
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sens
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