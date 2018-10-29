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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1494149514961497

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:21

  Andreww написав:Кто-то неплохо попал из физиков...

Понятно кто :mrgreen: даже у нас тут в форуме, есть те, кто "назло врагам" увеличил свои депозитные вклады после начала проблем с выплатами, и тут нам об этом отписался :roll:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:22

  Stringer написав:...где то через три месяца начнутся выплаты всем - по ликвидации

т.е. - до первого тура.
не думаю, что будут существенные курсовые потери.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:23

  Yuri_T написав:
  Stringer написав:...где то через три месяца начнутся выплаты всем - по ликвидации

т.е. - до первого тура.
не думаю, что будут существенные курсовые потери.

Похоже на то, раньше написал - повезло всем кто до 200, ввели бы ва неделю назад, было бы точно попадалово
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:28

Уходят самые комфортные клиенториентированные банки. Дельта, ВТБ. А самыми "стойкими" оказались банки с совковым сервисом, очередями, хамовитым персоналом...
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:28

  Stringer написав:
  Tegularius написав:Тут еще один момент: 5 ноября банк "насильно", без согласия клиента, пролонгировал закончившиеся депозиты на новый срок. На гарячей линии объяснили, что это для блага клиента: мол, до введения ВА будут капать проценты. Интересно, как теперь Фгв будет трактовать эти вклады.

Плохо будет трактовать, фонд грабування все толкует в свою пользу, иногда превышая свои полномочия и незаконно

Что, вот так вот всё хреново? Даже если есть бумажная версия договора по депозитам? В котором чёрным по белому написано, срок окончания вклада 05.11.18
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:29

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

по ОРТ в новостях подкипает про Оушен и бывший банк "Мрия"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:30

  Stringer написав:
  Yuri_T написав:
  Stringer написав:...где то через три месяца начнутся выплаты всем - по ликвидации

т.е. - до первого тура.
не думаю, что будут существенные курсовые потери.

Похоже на то, раньше написал - повезло всем кто до 200, ввели бы ва неделю назад, было бы точно попадалово
дочекайтеся ликвидации,не зря источники не торопились с выводом инфо. У кого на срочном , к сожалению без вариантов.
никому не верю
sens
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