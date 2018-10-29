Додано: Вів 27 лис, 2018 21:36

AlexSV написав: Stringer написав: Tegularius написав: Тут еще один момент: 5 ноября банк "насильно", без согласия клиента, пролонгировал закончившиеся депозиты на новый срок. На гарячей линии объяснили, что это для блага клиента: мол, до введения ВА будут капать проценты. Интересно, как теперь Фгв будет трактовать эти вклады. Тут еще один момент: 5 ноября банк "насильно", без согласия клиента, пролонгировал закончившиеся депозиты на новый срок. На гарячей линии объяснили, что это для блага клиента: мол, до введения ВА будут капать проценты. Интересно, как теперь Фгв будет трактовать эти вклады.

Плохо будет трактовать, фонд грабування все толкует в свою пользу, иногда превышая свои полномочия и незаконно Плохо будет трактовать, фонд грабування все толкует в свою пользу, иногда превышая свои полномочия и незаконно

Ну не так все плохо...Фонд обычно косо смотрит на депозиты, оформленные/переоформленные/пополненные/разбитые и прочие после признания банка проблемным, 05 ноября такого статуса у банка не было, таким банк стал с 13 ноября, поэтому надеюсь что до этой даты к депозитам у Фонда вопросов не будет, другое дело карточные счета, по примеру Богуслава, выплаты по карточным счётам начались через полгода после старта выплат по депозитам/текущим счетам.. Ну не так все плохо...Фонд обычно косо смотрит на депозиты, оформленные/переоформленные/пополненные/разбитые и прочие после признания банка проблемным, 05 ноября такого статуса у банка не было, таким банк стал с 13 ноября, поэтому надеюсь что до этой даты к депозитам у Фонда вопросов не будет, другое дело карточные счета, по примеру Богуслава, выплаты по карточным счётам начались через полгода после старта выплат по депозитам/текущим счетам..

Урoд из фонда грабування, задержал выплаты в Дельте по вкладам переоформленным за пол года до ва - на 8 месяцев.Второй урoд в банке Михайловском, задержал выплаты по вкладам тем, у кого были валютные карты - на 6-7 месяцев. Причём выплаты не по остаткам на этих картах, а по текущим счетам и окончившимся вкладам.В банке юнисон выплаты по вкладам осуществлялись не ранее, чем эти вклады заканчивались, согласно договоров, включая их пролонгацию до введения ва.Если фонд грабування решит, что ему не хватает собственных средств для всех выплат в соответствии с законом, он запросто наплюет на закон - а дальше судитесь с ним, тратьте деньги время и нервы, или ждите, пока они не соизволит выплатить все по закону