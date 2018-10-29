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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:39
Фантом написав: Stringer написав: Tegularius написав:
Тут еще один момент: 5 ноября банк "насильно", без согласия клиента, пролонгировал закончившиеся депозиты на новый срок. На гарячей линии объяснили, что это для блага клиента: мол, до введения ВА будут капать проценты. Интересно, как теперь Фгв будет трактовать эти вклады.
Плохо будет трактовать, фонд грабування все толкует в свою пользу, иногда превышая свои полномочия и незаконно
Что, вот так вот всё хреново? Даже если есть бумажная версия договора по депозитам? В котором чёрным по белому написано, срок окончания вклада 05.11.18
В моих банках с ва, благородных упал намоченных не встречалось - в основном геи, в плохом разумеется смысле
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Stringer
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:42
Мизантрóп написав:
по ОРТ в новостях подкипает про Оушен и бывший банк "Мрия"
Та они там все время на овно исходят - юридической перспективы у такого иска 0 целых 0 десятых, хотя бы по сроку давности... не говоря уже об ущербности аргументов у клоунов из центрального втб
Востаннє редагувалось Stringer
в Вів 27 лис, 2018 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Stringer
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:46
Відвик норот від банкопаду, тема аж кипить...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:57
Вот он вторник, а не верили. Спасибо ВТБ, что все вовремя отдал. Хороший банк был.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:02
Stringer написав: Tolevas написав:
А что теперь нужно делать вкладчику, чтобы получить деньги? Ехать в отделение ВТБ или что-то другое? Нужно ли регистрироваться в какой-нибудь очереди? Где-то описан порядок всего этого или кто-то может в двух словах ответить?
Ждать объявления фонда о начале выплат, и потом искать своё фио и инн в банках агентах по выплатам
По всем 12-ти бегать или где-то будет централизованная информация?
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Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:04
Tolevas написав: Stringer написав: Tolevas написав:
А что теперь нужно делать вкладчику, чтобы получить деньги? Ехать в отделение ВТБ или что-то другое? Нужно ли регистрироваться в какой-нибудь очереди? Где-то описан порядок всего этого или кто-то может в двух словах ответить?
Ждать объявления фонда о начале выплат, и потом искать своё фио и инн в банках агентах по выплатам
По всем 12-ти бегать или где-то будет централизованная информация?
Регистрируетесь в любом удобном, на конкретную дату - и получаете там, где быстрее дадут
У каждого банка агента свои условия по регистрации и дате выплаты
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Stringer
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:14
Stringer написав: Tegularius написав:
Тут еще один момент: 5 ноября банк "насильно", без согласия клиента, пролонгировал закончившиеся депозиты на новый срок. На гарячей линии объяснили, что это для блага клиента: мол, до введения ВА будут капать проценты. Интересно, как теперь Фгв будет трактовать эти вклады.
Плохо будет трактовать, фонд грабування все толкует в свою пользу, иногда превышая свои полномочия и незаконно
Ну не так все плохо...Фонд обычно косо смотрит на депозиты, оформленные/переоформленные/пополненные/разбитые и прочие после признания банка проблемным, 05 ноября такого статуса у банка не было, таким банк стал с 13 ноября, поэтому надеюсь что до этой даты к депозитам у Фонда вопросов не будет, другое дело карточные счета, по примеру Богуслава, выплаты по карточным счётам начались через полгода после старта выплат по депозитам/текущим счетам..
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AlexSV
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:36
AlexSV написав: Stringer написав: Tegularius написав:
Тут еще один момент: 5 ноября банк "насильно", без согласия клиента, пролонгировал закончившиеся депозиты на новый срок. На гарячей линии объяснили, что это для блага клиента: мол, до введения ВА будут капать проценты. Интересно, как теперь Фгв будет трактовать эти вклады.
Плохо будет трактовать, фонд грабування все толкует в свою пользу, иногда превышая свои полномочия и незаконно
Ну не так все плохо...Фонд обычно косо смотрит на депозиты, оформленные/переоформленные/пополненные/разбитые и прочие после признания банка проблемным, 05 ноября такого статуса у банка не было, таким банк стал с 13 ноября, поэтому надеюсь что до этой даты к депозитам у Фонда вопросов не будет, другое дело карточные счета, по примеру Богуслава, выплаты по карточным счётам начались через полгода после старта выплат по депозитам/текущим счетам..
Урoд из фонда грабування, задержал выплаты в Дельте по вкладам переоформленным за пол года до ва - на 8 месяцев.
Второй урoд в банке Михайловском, задержал выплаты по вкладам тем, у кого были валютные карты - на 6-7 месяцев. Причём выплаты не по остаткам на этих картах, а по текущим счетам и окончившимся вкладам.
В банке юнисон выплаты по вкладам осуществлялись не ранее, чем эти вклады заканчивались, согласно договоров, включая их пролонгацию до введения ва.
Если фонд грабування решит, что ему не хватает собственных средств для всех выплат в соответствии с законом, он запросто наплюет на закон - а дальше судитесь с ним, тратьте деньги время и нервы, или ждите, пока они не соизволит выплатить все по закону
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Stringer
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:49
serg1974 написав: Мизантрóп написав: serg1974 написав:
А карточный = текущий ?
да,262 група
А Квесторе_повернiться ответил что совершенно разные сроки выплат в этих двух случаях
Саме так...
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:52
Yuri_T написав: Stringer написав:
...где то через три месяца начнутся выплаты всем - по ликвидации
т.е. - до первого тура.
не думаю, что будут существенные курсовые потери.
Та ні...шо там 3 місяці тягнути...за місяць ліквідують якщо ніхто не захоче на абордаж брати.
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