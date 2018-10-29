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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:04
Я ни в коем случае не оправдываю Фонд, но выплаты по дельте пришлись на разгар банкопада, сумма была там что то около 16 ярдов, да и проблемность у дельты была не 2 недели, как у ВТБ, Михайловский там вообще ситуация сказочная с продажей портфеля, инвесткомпаниями, блокировкой ОДБ и прочее, Юнисон - акционеры заелись с НБУ и Фондом и через суды заблокировали ликвидацию на 2 года. Очень надеюсь что у ВТБ всего этого не будет и выплаты людям пройдут быстро...
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AlexSV
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:05
Один из немногих банков, кто держал марку. Хорошие условия продуктов, надежность, отличный, внимательный персонал. Прошел с ними И-Ф --Л --К. Спасибо.
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ruvex
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:06
ishvara написав:
ИБ еще работает...
Ну так утром жеж будет фонд заходить...всё отключать....ломать....крушить....грабить...
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lov2108
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:19
AlexSV написав:
Я ни в коем случае не оправдываю Фонд, но выплаты по дельте пришлись на разгар банкопада, сумма была там что то около 16 ярдов, да и проблемность у дельты была не 2 недели, как у ВТБ, Михайловский там вообще ситуация сказочная с продажей портфеля, инвесткомпаниями, блокировкой ОДБ и прочее, Юнисон - акционеры заелись с НБУ и Фондом и через суды заблокировали ликвидацию на 2 года. Очень надеюсь что у ВТБ всего этого не будет и выплаты людям пройдут быстро...
Ну я ж и говорю - лотерея, если все на текущем - все получите через 40 дней, а иначе полно вариантов
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Stringer
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:21
ishvara написав:
ИБ еще работает...
Сделал по всем продуктам выписки.
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lel
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:36
lel написав: ishvara написав:
ИБ еще работает...
Сделал по всем продуктам выписки.
хорошая мысль. спс!
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 27 лис, 2018 23:15
Tolevas написав:
А что теперь нужно делать вкладчику, чтобы получить деньги? Ехать в отделение ВТБ или что-то другое? Нужно ли регистрироваться в какой-нибудь очереди? Где-то описан порядок всего этого или кто-то может в двух словах ответить?
Следить за сайтом fg.gov.ua и ждать начала выплат, затем в банке агенте искать себя, если нашли идти регистрироваться и получать, если нет, то ждать следующей волны выплат...
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ol_zy
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Додано: Вів 27 лис, 2018 23:18
Stringer написав: Tegularius написав:
Тут еще один момент: 5 ноября банк "насильно", без согласия клиента, пролонгировал закончившиеся депозиты на новый срок. На гарячей линии объяснили, что это для блага клиента: мол, до введения ВА будут капать проценты. Интересно, как теперь Фгв будет трактовать эти вклады.
Плохо будет трактовать, фонд грабування все толкует в свою пользу, иногда превышая свои полномочия и незаконно
нормально будет трактовать - зачем пугать раньше времени? тем более автолонгация была, ну да не в первую очередь попадет, но в 99% получит до 200К + проценты до момента ввода ВА (если ничего не изменилось)
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ol_zy
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