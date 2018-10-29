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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:04
Я ни в коем случае не оправдываю Фонд, но выплаты по дельте пришлись на разгар банкопада, сумма была там что то около 16 ярдов, да и проблемность у дельты была не 2 недели, как у ВТБ, Михайловский там вообще ситуация сказочная с продажей портфеля, инвесткомпаниями, блокировкой ОДБ и прочее, Юнисон - акционеры заелись с НБУ и Фондом и через суды заблокировали ликвидацию на 2 года. Очень надеюсь что у ВТБ всего этого не будет и выплаты людям пройдут быстро...
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:05
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Один из немногих банков, кто держал марку. Хорошие условия продуктов, надежность, отличный, внимательный персонал. Прошел с ними И-Ф --Л --К. Спасибо.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:06
Ну так утром жеж будет фонд заходить...всё отключать....ломать....крушить....грабить...
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:10
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:19
Ну я ж и говорю - лотерея, если все на текущем - все получите через 40 дней, а иначе полно вариантов
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:36
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 27 лис, 2018 23:15
Следить за сайтом fg.gov.ua и ждать начала выплат, затем в банке агенте искать себя, если нашли идти регистрироваться и получать, если нет, то ждать следующей волны выплат...
Додано: Вів 27 лис, 2018 23:18
нормально будет трактовать - зачем пугать раньше времени? тем более автолонгация была, ну да не в первую очередь попадет, но в 99% получит до 200К + проценты до момента ввода ВА (если ничего не изменилось)
Додано: Вів 27 лис, 2018 23:49
Два питання
1. Депозит з виплатою відсотків в кінці терміну при цьому у виписці усі податки платились помісячно
Фонд грабування відсотки виплатить за період ?
2. Який банк найкраще вибрати як агент по виплатах в плані щоб оперативно і не заманювали на депозит от мазками типу ми вам половину дамо відразу якщо на решту ви у нас відкриєте вклад
Ціль забрати все по швидше купити валюти і валити з української банківської системи
Дякую
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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