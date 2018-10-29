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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1497149814991500>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:04

Я ни в коем случае не оправдываю Фонд, но выплаты по дельте пришлись на разгар банкопада, сумма была там что то около 16 ярдов, да и проблемность у дельты была не 2 недели, как у ВТБ, Михайловский там вообще ситуация сказочная с продажей портфеля, инвесткомпаниями, блокировкой ОДБ и прочее, Юнисон - акционеры заелись с НБУ и Фондом и через суды заблокировали ликвидацию на 2 года. Очень надеюсь что у ВТБ всего этого не будет и выплаты людям пройдут быстро...
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:05

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Один из немногих банков, кто держал марку. Хорошие условия продуктов, надежность, отличный, внимательный персонал. Прошел с ними И-Ф --Л --К. Спасибо.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:06

  ishvara написав:ИБ еще работает...


Ну так утром жеж будет фонд заходить...всё отключать....ломать....крушить....грабить... :mrgreen:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:10

  lov2108 написав:
  ishvara написав:ИБ еще работает...


Ну так утром жеж будет фонд заходить...всё отключать....ломать....крушить....грабить... :mrgreen:


Мародёры ждут команды.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:19

  AlexSV написав:Я ни в коем случае не оправдываю Фонд, но выплаты по дельте пришлись на разгар банкопада, сумма была там что то около 16 ярдов, да и проблемность у дельты была не 2 недели, как у ВТБ, Михайловский там вообще ситуация сказочная с продажей портфеля, инвесткомпаниями, блокировкой ОДБ и прочее, Юнисон - акционеры заелись с НБУ и Фондом и через суды заблокировали ликвидацию на 2 года. Очень надеюсь что у ВТБ всего этого не будет и выплаты людям пройдут быстро...

Ну я ж и говорю - лотерея, если все на текущем - все получите через 40 дней, а иначе полно вариантов
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:21

  ishvara написав:ИБ еще работает...

Сделал по всем продуктам выписки.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:36

  lel написав:
  ishvara написав:ИБ еще работает...

Сделал по всем продуктам выписки.

хорошая мысль. спс!
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:15

  Tolevas написав:А что теперь нужно делать вкладчику, чтобы получить деньги? Ехать в отделение ВТБ или что-то другое? Нужно ли регистрироваться в какой-нибудь очереди? Где-то описан порядок всего этого или кто-то может в двух словах ответить?

Следить за сайтом fg.gov.ua и ждать начала выплат, затем в банке агенте искать себя, если нашли идти регистрироваться и получать, если нет, то ждать следующей волны выплат...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:18

  Stringer написав:
  Tegularius написав:Тут еще один момент: 5 ноября банк "насильно", без согласия клиента, пролонгировал закончившиеся депозиты на новый срок. На гарячей линии объяснили, что это для блага клиента: мол, до введения ВА будут капать проценты. Интересно, как теперь Фгв будет трактовать эти вклады.

Плохо будет трактовать, фонд грабування все толкует в свою пользу, иногда превышая свои полномочия и незаконно

нормально будет трактовать - зачем пугать раньше времени? тем более автолонгация была, ну да не в первую очередь попадет, но в 99% получит до 200К + проценты до момента ввода ВА (если ничего не изменилось)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:49

Два питання
1. Депозит з виплатою відсотків в кінці терміну при цьому у виписці усі податки платились помісячно
Фонд грабування відсотки виплатить за період ?
2. Який банк найкраще вибрати як агент по виплатах в плані щоб оперативно і не заманювали на депозит от мазками типу ми вам половину дамо відразу якщо на решту ви у нас відкриєте вклад
Ціль забрати все по швидше купити валюти і валити з української банківської системи

Дякую
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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