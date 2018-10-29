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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 28 лис, 2018 00:13
Ukrainian написав:
Фонд грабування відсотки виплатить за період ?
До даты ввода ВА выплатит.
По поводу процентов за время ВА были споры, суды, но результат сомнителен.
Ukrainian написав:
2. Який банк найкраще вибрати як агент по виплатах в плані щоб оперативно і не заманювали на депозит
Тут очень многое зависит от конкретного отделения.
Я бы начинал пробовать с Правэкса или БИСа. По моим впечатлениям, они агрессивностью не отличаются.
ЗЫ Тут много страшилок по поводу проблем с выплатами, но эти проблемы были далеко не во всех банках. Я дважды получал крупные суммы с карточных счетов в первой волне выплат. ВТБ был банком консервативным, в нем не должно быть безобразий, которые приводили к задержкам с выплатами.
Востаннє редагувалось Сибарит
в Сер 28 лис, 2018 00:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 00:16
Тимчасову адміністрацію завтра будуть вводити?
Курс цікавить
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Сер 28 лис, 2018 00:18
Ukrainian написав:
Тимчасову адміністрацію завтра будуть вводити?
Курс цікавить
да.
выплаты на Маланку.
рекомендую "Банк Открытие"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Сер 28 лис, 2018 00:27
Який список банків агентів актуальний ?
ПриватБанк, Идея Банк, Ощадбанк, Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Пивденный, Банк инвестиций и сбережений, Универсал Банк
Чи
Пілотний проект з впровадження Автоматизованої системи виплат було розпочато у лютому 2017 року. Восени 2017 року пілотний проект було визнано успішним та розпочато промислову експлуатацію Автоматизованої системи виплат.
На сьогодні до системи підключені такі банки-агенти Фонду гарантування вкладів: ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ІДЕЯ БАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та ПАТ «МЕГАБАНК».
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Сер 28 лис, 2018 01:02
На сколько я помню,при банкротстве Дельты не было выбора банков-агентов ФГВ.За каждым городом закрепили определенный банк.Что-то изменилось в законе?
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Scotch
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