Ukrainian написав:Фонд грабування відсотки виплатить за період ?
До даты ввода ВА выплатит. По поводу процентов за время ВА были споры, суды, но результат сомнителен.
Ukrainian написав:2. Який банк найкраще вибрати як агент по виплатах в плані щоб оперативно і не заманювали на депозит
Тут очень многое зависит от конкретного отделения. Я бы начинал пробовать с Правэкса или БИСа. По моим впечатлениям, они агрессивностью не отличаются.
ЗЫ Тут много страшилок по поводу проблем с выплатами, но эти проблемы были далеко не во всех банках. Я дважды получал крупные суммы с карточных счетов в первой волне выплат. ВТБ был банком консервативным, в нем не должно быть безобразий, которые приводили к задержкам с выплатами.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 28 лис, 2018 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Який список банків агентів актуальний ? ПриватБанк, Идея Банк, Ощадбанк, Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Пивденный, Банк инвестиций и сбережений, Универсал Банк
Чи
Пілотний проект з впровадження Автоматизованої системи виплат було розпочато у лютому 2017 року. Восени 2017 року пілотний проект було визнано успішним та розпочато промислову експлуатацію Автоматизованої системи виплат. На сьогодні до системи підключені такі банки-агенти Фонду гарантування вкладів: ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ІДЕЯ БАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та ПАТ «МЕГАБАНК».
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Scotch написав:На сколько я помню,при банкротстве Дельты не было выбора банков-агентов ФГВ.За каждым городом закрепили определенный банк.Что-то изменилось в законе?
Со времен банкротства Дельты в законе изменилось ВСЁ! Причем, в лучшую для вкладчиков сторону. В последние два года выплаты начинались не позже месяца со дня введения ВА. Вкладчик выбирает на свой вкус Банк-агент для выплат из списка банков-агентов.
Ну, а как пройдет этот процесс в ВТБ, всё зависит исключительно от временного администратора. Так что, главное в этом деле, чтобы в ВТБ назначили вменяемого человека.
Ukrainian написав:Який список банків агентів актуальний ?
Станом на 26.11.2018 Банкі-агенти Фонду, підключених до Системи: - АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ПАТ «Ідея Банк» - АТ «ПРАВЕКС БАНК» - АТ «АЛЬФА-БАНК» - ПАТ «КРЕДОБАНК» - АБ «УКРГАЗБАНК» - ПАТ «ПУМБ» - АТ «ТАСКОМБАНК» - Акціонерний банк «Південний» - ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» - ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Уважаемые форумчане! Напомните пожалуйста порядок возмещения ФГВ . Через сколько дней после ВА начнут отдавать? У меня все на столбиках. Сумма небольшая. Но их много. Некоторые до ноября 2019 года. Когда можно надеяться на возврат? А то со времён Траста все забыл уже.
От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери. Кацапи нам не брати і не друзі.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer