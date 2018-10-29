RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1497149814991500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:13

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Ukrainian написав:Фонд грабування відсотки виплатить за період ?

До даты ввода ВА выплатит.
По поводу процентов за время ВА были споры, суды, но результат сомнителен.

  Ukrainian написав:2. Який банк найкраще вибрати як агент по виплатах в плані щоб оперативно і не заманювали на депозит

Тут очень многое зависит от конкретного отделения.
Я бы начинал пробовать с Правэкса или БИСа. По моим впечатлениям, они агрессивностью не отличаются.

ЗЫ Тут много страшилок по поводу проблем с выплатами, но эти проблемы были далеко не во всех банках. Я дважды получал крупные суммы с карточных счетов в первой волне выплат. ВТБ был банком консервативным, в нем не должно быть безобразий, которые приводили к задержкам с выплатами.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 28 лис, 2018 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3386
З нами з: 02.09.15
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:16

Тимчасову адміністрацію завтра будуть вводити?

Курс цікавить
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7319
З нами з: 18.06.08
Подякував: 10 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:18

  Ukrainian написав:Тимчасову адміністрацію завтра будуть вводити?

Курс цікавить

да.
выплаты на Маланку.
рекомендую "Банк Открытие"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1847
З нами з: 03.12.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:27

Який список банків агентів актуальний ?
ПриватБанк, Идея Банк, Ощадбанк, Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Пивденный, Банк инвестиций и сбережений, Универсал Банк

Чи

Пілотний проект з впровадження Автоматизованої системи виплат було розпочато у лютому 2017 року. Восени 2017 року пілотний проект було визнано успішним та розпочато промислову експлуатацію Автоматизованої системи виплат.
На сьогодні до системи підключені такі банки-агенти Фонду гарантування вкладів: ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ІДЕЯ БАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та ПАТ «МЕГАБАНК».
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7319
З нами з: 18.06.08
Подякував: 10 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 01:02

На сколько я помню,при банкротстве Дельты не было выбора банков-агентов ФГВ.За каждым городом закрепили определенный банк.Что-то изменилось в законе?
Scotch
 
Повідомлень: 503
З нами з: 01.08.10
Подякував: 46 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 01:20

  Scotch написав:На сколько я помню,при банкротстве Дельты не было выбора банков-агентов ФГВ.За каждым городом закрепили определенный банк.Что-то изменилось в законе?

Со времен банкротства Дельты в законе изменилось ВСЁ! :D
Причем, в лучшую для вкладчиков сторону.
В последние два года выплаты начинались не позже месяца со дня введения ВА.
Вкладчик выбирает на свой вкус Банк-агент для выплат из списка банков-агентов.

Ну, а как пройдет этот процесс в ВТБ, всё зависит исключительно от временного администратора. Так что, главное в этом деле, чтобы в ВТБ назначили вменяемого человека.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 01:27

  Ukrainian написав:Який список банків агентів актуальний ?

Станом на 26.11.2018
Банкі-агенти Фонду, підключених до Системи:
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
- ПАТ «Ідея Банк»
- АТ «ПРАВЕКС БАНК»
- АТ «АЛЬФА-БАНК»
- ПАТ «КРЕДОБАНК»
- АБ «УКРГАЗБАНК»
- ПАТ «ПУМБ»
- АТ «ТАСКОМБАНК»
- Акціонерний банк «Південний»
- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

http://www.fg.gov.ua/
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 04:48

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Уважаемые форумчане! Напомните пожалуйста порядок возмещения ФГВ . Через сколько дней после ВА начнут отдавать? У меня все на столбиках. Сумма небольшая. Но их много. Некоторые до ноября 2019 года. Когда можно надеяться на возврат? А то со времён Траста все забыл уже.
Alessandr1974
 
Повідомлень: 196
З нами з: 30.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 05:22

От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери.
Кацапи нам не брати і не друзі.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7319
З нами з: 18.06.08
Подякував: 10 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1497149814991500
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stringer і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Городской коммерческий банк CityCommerce БАНКРОТ 1 ... 2660, 2661, 2662
Anonymous » Сер 20 лют, 2008 13:59
26618 5616520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 18:23
airmax78
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4828, 4829, 4830
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48295 24525513
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 19:48
Квесторе_поверніться
Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ 1 ... 1124, 1125, 1126
Anonymous » Вів 26 кві, 2005 10:07
11251 2605853
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 15:16
sinowi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10507)
28.11.2018 04:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.