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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1498149915001501

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 05:22

От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери.
Кацапи нам не брати і не друзі.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 06:19

  Ukrainian написав:От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери.
Кацапи нам не брати і не друзі.

Крупных клиентов гарант решил подстричь и назвать это вп или борьба с агрессором. Ну и есть жадные клиенты,которые давно и долго живут от %,поэтому у каждого своя цена.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 07:32

  Alessandr1974 написав:Уважаемые форумчане! Напомните пожалуйста порядок возмещения ФГВ . Через сколько дней после ВА начнут отдавать? У меня все на столбиках. Сумма небольшая. Но их много. Некоторые до ноября 2019 года. Когда можно надеяться на возврат? А то со времён Траста все забыл уже.

2.12 http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv

но ВА ж не будет и банк не прикроют©)))
viewtopic.php?p=4490809#p4490809
viewtopic.php?p=4505118#p4505118
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 08:17

  ishvara написав:А курс считается на момент объявления неплатежеспособным или на момент введения ВА?

На момент объявления неплатежеспособным.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 08:21

guntherhouse777
То есть таки по вчерашнему курсу 27.90, уверены?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 08:32

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Алексей77
 
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