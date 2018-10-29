От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери.
Кацапи нам не брати і не друзі.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 28 лис, 2018 05:22
От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери.
Кацапи нам не брати і не друзі.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 28 лис, 2018 06:19
Крупных клиентов гарант решил подстричь и назвать это вп или борьба с агрессором. Ну и есть жадные клиенты,которые давно и долго живут от %,поэтому у каждого своя цена.
никому не верю
Додано: Сер 28 лис, 2018 07:32
2.12
но ВА ж не будет и банк не прикроют©)))
viewtopic.php?p=4490809#p4490809
viewtopic.php?p=4505118#p4505118
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 28 лис, 2018 08:17
Додано: Сер 28 лис, 2018 08:32
Выписки в отделении еще реально взять?
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Додано: Сер 28 лис, 2018 09:17
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Интернет-банк остановили.
"Страница не загружается по техническим причинам.
Мы уже работаем над этим. В ближайшее время страница будет доступна."
Число зверя - 9,99
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:18
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
началось ИБ уже отключили
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:41
платные должны стать.Надо ликвид масу пополнять.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:42
Подскажите, где самые вкусные условия для погорельцев.
У аллы карта погорельца неплохая, может где-то вкуснее условия?
Число зверя - 9,99
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