RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1500150115021503>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:43

  Gas написав:Подскажите, где самые вкусные условия для погорельцев.
У аллы карта погорельца неплохая, может где-то вкуснее условия?

А можно про карту погорельца в Альфе подробнее?
ishvara
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 09.12.12
Подякував: 160 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:51

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Ukrainian написав:От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери.
Кацапи нам не брати і не друзі.
Это стало понятно только сейчас, через 4,5 года, после крымнаша? бугага!
Нафига было столько времени держать в руссобанках свои деньги? Жадность? Или таким образом осуществляли подрывную финансовую деятельность?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3954
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:53

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ну есть рецепт по валютным (если прокинут по курсу валютные депо) брать марафон на гривнедепо на 3 года, средняя ставка будет 13 процентов с учетом всех налогов, итого 40 процентов закладываем риски по девалу, поэтому думаю курс в пределах 40 будет в течении 3 лет.В реальную войну с рашей не верю, это абсурд, 5 лет показали с порохом что это все блеф и понты, пугание народа.Если выберут Тимоху, то она лояльна к раше.ЗВР вроде 18 ярдов сейчас , банков типа Дельты,ВАБ уже нет, за счет которых можно качать курс, и злить народ девальвацией думаю Тимоха не будет.Потолок 35 думаю будет за ближайшие 3 года.Все равно всегда по статистики фактор ЛЕТА работает на все 100, валюту аграрии заводят летом и поэтому курс падает, сезонность влияет.Мы сами видели как сыграли на девале с 20 до 40, но потом откатили на 22 все равно к лету.Поэтому даже если и будет 50 (в самом ужасном сценарии) то вернут на 35 легко думаю.Поэтому это единственний адекватный рецепт для валютных депо, которые получат валюту по курсу 28.11.2018. Просто работать в догоне на гривнемарафоне.
zasobin_niko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 27.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:55

  Ukrainian написав:От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери.
Кацапи нам не брати і не друзі.

А свои, украинские банки, Вас видно не кидали? Все прямо такие порядочные...
Если бы не арест, ВТБ рассчитался бы 100% со всеми.
Нет, оно конечно, было бы здорово, если бы завели миллионов 100 долл из России, но смысл? Беня бы все забрал.
Востаннє редагувалось ishvara в Сер 28 лис, 2018 10:01, всього редагувалось 3 разів.
ishvara
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 09.12.12
Подякував: 160 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:59

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

согласен, укробанки намного больше прокинули своих вкладчиков за времени кубива,говнаревой....
zasobin_niko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 27.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:59

У АТ «ВТБ БАНК» ЗАПРОВАДЖЕНО ТИМЧАСОВУ АДМІНІСТРАЦІЮ
Розпочато процедуру виведення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 28 листопада 2018 року до 27 грудня 2018 року (включно).

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора АТ «ВТБ БАНК», визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), зокрема, статтями 37-39 Закону, строком на один місяць з 28 листопада 2018 року до 27 грудня 2018 року (включно) призначено начальника відділу аналізу фінансового стану банків департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Заболотну Юлію Юріївну.

Реквізити АТ «ВТБ БАНК»: код банку (МФО) 321767; ідентифікаційний код юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14359319; місцезнаходження: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26.

Про час та порядок виплат вкладникам АТ «ВТБ БАНК» буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — www.fg.gov.ua, на веб-сайті АТ «ВТБ БАНК» — https://vtb.ua/ та у відділеннях банку.

Довідкова інформація за номерами:

«Гаряча лінія» Фонду: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);

АТ «ВТБ БАНК»: 0 (800) 50-77-60, + 380 (44) 499-88-88.

Тимчасову адміністрацію у АТ «ВТБ БАНК» запроваджено на підставі рішення Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року №796-рш/БТ «Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27 листопада 2018 року № 3180 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».
http://www.fg.gov.ua/10-about/40674-u-at-vtb-bank-zaprovadzheno-tymchasovu-administratsiyu
lwa
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 01.06.13
Подякував: 37 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:01

  proton написав:
  lel написав:Сделал по всем продуктам выписки.

Действительно, выписки можно делать.
ь
А вот вопрос: Тем, у кого сумма превышает 200тыс, какой шанс на получение в порядке 4-й очереди? Как утверждал банк, активов у них намного больше, чем депозитов. То есть, по идее, в процессе ликвидации банка денег может хватить на всех вкладчиков, даже с превышением Фонда.

"Для того, щоб отримати кошти, що перевищують гарантовану суму або не підпадають
під гарантії Фонду, Вам необхідно пред’явити свої кредиторські вимоги до банку у
вигляді письмової заяви. Заяви приймаються впродовж 30 днів з дня опублікування
відомостей про ліквідацію банку в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України».
Вимоги кредиторів задовольняються за рахунок коштів, одержаних за результатами
продажу майна банку, у порядку черговості, встановленій частиною першою статті 52
Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Зокрема, у четверту чергу задовольняються вимоги вкладників – фізичних осіб, які
не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом."

Юрики по такой же процедуре идут?
dcDent
 
Повідомлень: 113
З нами з: 09.04.13
Подякував: 48 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:01

  ishvara написав:Если бы не арест, ВТБ рассчитался бы 100% со всеми.

ПИБу и Сберу это никак не помешало.
А ВТБ воспользовался поводом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6605
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4363 раз.
Подякували: 1563 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:03

  Вкладчик1234 написав:
  ishvara написав:Если бы не арест, ВТБ рассчитался бы 100% со всеми.

ПИБу и Сберу это никак не помешало.
А ВТБ воспользовался поводом

На этот счет сказать ничего не могу, т.к. не знаю, почему с ПИБ и Сбера арест сняли, а с ВТБ - нет. Не владею информацией, а стоить домыслы не хочу. Но ВТБ попал на деньги, поэтому вряд ли банкротство им было на руку, они бы и так свернулись.
Но обещание свое не выполнили, это факт, всех заверяли, что будет все Ок. Так что верить никому нельзя...
ishvara
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 09.12.12
Подякував: 160 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:24

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Так какой у нас курс, подскажите
serg1974
 
Повідомлень: 630
З нами з: 27.10.10
Подякував: 33 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1500150115021503>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Городской коммерческий банк CityCommerce БАНКРОТ 1 ... 2660, 2661, 2662
Anonymous » Сер 20 лют, 2008 13:59
26618 5616531
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 18:23
airmax78
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4828, 4829, 4830
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48295 24525545
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 19:48
Квесторе_поверніться
Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ 1 ... 1124, 1125, 1126
Anonymous » Вів 26 кві, 2005 10:07
11251 2605859
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 15:16
sinowi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5285)
28.11.2018 10:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.