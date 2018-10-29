А можно про карту погорельца в Альфе подробнее?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:43
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:51
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Это стало понятно только сейчас, через 4,5 года, после крымнаша? бугага!
Нафига было столько времени держать в руссобанках свои деньги? Жадность? Или таким образом осуществляли подрывную финансовую деятельность?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:53
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
ну есть рецепт по валютным (если прокинут по курсу валютные депо) брать марафон на гривнедепо на 3 года, средняя ставка будет 13 процентов с учетом всех налогов, итого 40 процентов закладываем риски по девалу, поэтому думаю курс в пределах 40 будет в течении 3 лет.В реальную войну с рашей не верю, это абсурд, 5 лет показали с порохом что это все блеф и понты, пугание народа.Если выберут Тимоху, то она лояльна к раше.ЗВР вроде 18 ярдов сейчас , банков типа Дельты,ВАБ уже нет, за счет которых можно качать курс, и злить народ девальвацией думаю Тимоха не будет.Потолок 35 думаю будет за ближайшие 3 года.Все равно всегда по статистики фактор ЛЕТА работает на все 100, валюту аграрии заводят летом и поэтому курс падает, сезонность влияет.Мы сами видели как сыграли на девале с 20 до 40, но потом откатили на 22 все равно к лету.Поэтому даже если и будет 50 (в самом ужасном сценарии) то вернут на 35 легко думаю.Поэтому это единственний адекватный рецепт для валютных депо, которые получат валюту по курсу 28.11.2018. Просто работать в догоне на гривнемарафоне.
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:55
А свои, украинские банки, Вас видно не кидали? Все прямо такие порядочные...
Если бы не арест, ВТБ рассчитался бы 100% со всеми.
Нет, оно конечно, было бы здорово, если бы завели миллионов 100 долл из России, но смысл? Беня бы все забрал.
Востаннє редагувалось ishvara в Сер 28 лис, 2018 10:01, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:59
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
согласен, укробанки намного больше прокинули своих вкладчиков за времени кубива,говнаревой....
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:59
У АТ «ВТБ БАНК» ЗАПРОВАДЖЕНО ТИМЧАСОВУ АДМІНІСТРАЦІЮ
Розпочато процедуру виведення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 28 листопада 2018 року до 27 грудня 2018 року (включно).
Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора АТ «ВТБ БАНК», визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), зокрема, статтями 37-39 Закону, строком на один місяць з 28 листопада 2018 року до 27 грудня 2018 року (включно) призначено начальника відділу аналізу фінансового стану банків департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Заболотну Юлію Юріївну.
Реквізити АТ «ВТБ БАНК»: код банку (МФО) 321767; ідентифікаційний код юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14359319; місцезнаходження: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26.
Про час та порядок виплат вкладникам АТ «ВТБ БАНК» буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб —
Довідкова інформація за номерами:
«Гаряча лінія» Фонду: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
АТ «ВТБ БАНК»: 0 (800) 50-77-60, + 380 (44) 499-88-88.
Тимчасову адміністрацію у АТ «ВТБ БАНК» запроваджено на підставі рішення Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року №796-рш/БТ «Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27 листопада 2018 року № 3180 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».
Додано: Сер 28 лис, 2018 10:01
Юрики по такой же процедуре идут?
Додано: Сер 28 лис, 2018 10:01
ПИБу и Сберу это никак не помешало.
А ВТБ воспользовался поводом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 28 лис, 2018 10:03
На этот счет сказать ничего не могу, т.к. не знаю, почему с ПИБ и Сбера арест сняли, а с ВТБ - нет. Не владею информацией, а стоить домыслы не хочу. Но ВТБ попал на деньги, поэтому вряд ли банкротство им было на руку, они бы и так свернулись.
Но обещание свое не выполнили, это факт, всех заверяли, что будет все Ок. Так что верить никому нельзя...
Додано: Сер 28 лис, 2018 10:24
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Так какой у нас курс, подскажите
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