Додано: Сер 28 лис, 2018 10:24

ФОНД НЕ ВІДШКОДОВУЄ КОШТИ:1) передані банку в довірче управління;2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – протягом року до дня прийняття такого рішення);5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – один рік до дня прийняття такого рішення);6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;9) за вкладами у філіях іноземних банків;10) за вкладами у банківських металах;11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;12) юридичних осіб.там есть пункт про филии иностр банка и про арест счетов. как это понимать?если суд типа арестовал акции и активы ВТБ