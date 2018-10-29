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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 15011502150315041505>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:24

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ФОНД НЕ ВІДШКОДОВУЄ КОШТИ:

1) передані банку в довірче управління;

2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;

4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – протягом року до дня прийняття такого рішення);

5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – один рік до дня прийняття такого рішення);

6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;

7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;

9) за вкладами у філіях іноземних банків;

10) за вкладами у банківських металах;

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;

12) юридичних осіб.


там есть пункт про филии иностр банка и про арест счетов. как это понимать?если суд типа арестовал акции и активы ВТБ
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:28

  ishvara написав:А можно про карту погорельца в Альфе подробнее?

https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
Число зверя - 9,99
Gas
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:48

zasobin_niko

на территории украины по состоянию на сегодня нет ниодной филии ниодного иностранного банка.
все банки что есть - это самостоятельные банки, принадлежащие через акционерный капитал иностранным банковским группам.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:00

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а пункт по поводу арестов?

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:10

  serg1974 написав:Так какой у нас курс, подскажите

Вклади в іноземній валюті, які підпадають під визначення поняття вклад, відповідно, гарантуються Фондом. Частиною п’ятою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, а, у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.
http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv

Тимчасову адміністрацію у АТ «ВТБ БАНК» запроваджено на підставі рішення Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року №796-рш/БТ «Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27 листопада 2018 року № 3180 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».
http://www.fg.gov.ua/10-about/40674-u-a ... istratsiyu

К сожалению, похоже, курс на 27.11.18 27,9 :( точнее 27,898447 )
Очень хотел бы ошибаться. :oops:
Востаннє редагувалось lel в Сер 28 лис, 2018 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:10

  Gas написав:
  ishvara написав:А можно про карту погорельца в Альфе подробнее?

https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf

А чем фишка? Это ж обычный Комфорт? Или он без абонплаты просто?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:12

  zasobin_niko написав:а пункт по поводу арестов?

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;


Это если на Ваш личный счет наложен арест, к судебным делам ВТБ с Коломойским это не имеет никакого отношения.
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:14

  zasobin_niko написав:а пункт по поводу арестов?

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;


ваш счет кто-то арестовывал?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:15

  lel написав:
  serg1974 написав:Так какой у нас курс, подскажите

Вклади в іноземній валюті, які підпадають під визначення поняття вклад, відповідно, гарантуються Фондом. Частиною п’ятою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, а, у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.
http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv

Тимчасову адміністрацію у АТ «ВТБ БАНК» запроваджено на підставі рішення Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року №796-рш/БТ «Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27 листопада 2018 року № 3180 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».
http://www.fg.gov.ua/10-about/40674-u-a ... istratsiyu

К сожалению, похоже, курс на 27.11.18 27,9 :(
Очень хотел бы ошибаться. :oops:


День початку виведення банку з ринку = День запровадження тимчасової адміністрації.
Выводит в рынка банк Фонд, а не НБУ. Т.е. берется во внимание курс НБУ на 28-11-2018 года
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:22

  AlexSV написав:День початку виведення банку з ринку = День запровадження тимчасової адміністрації.
Выводит в рынка банк Фонд, а не НБУ. Т.е. берется во внимание курс НБУ на 28-11-2018 года

Буду рад ошибаться. Конечно курс 28.10533400 лучше.
lel
 
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