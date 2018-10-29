Ukrainian написав:От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери. Кацапи нам не брати і не друзі.
А свои, украинские банки, Вас видно не кидали? Все прямо такие порядочные... Если бы не арест, ВТБ рассчитался бы 100% со всеми. Нет, оно конечно, было бы здорово, если бы завели миллионов 100 долл из России, но смысл? Беня бы все забрал.
Они даже не попытались что-то предпринять, так чтоб серьёзно, чтобы вывести из-под ареста активы. Да и если были уверены, что рано или поздно выведут, мамка могла бы одолжить. Но они просто слили банк, воспользовавшись формальной ситуацией, что говорит, что в банке действительно были серьёзные проблемы, а суд лишь дал сохранить красивую мину при плохой игре (банкротстве). Уверен, что и все ликвидное уже из банка повыводили
Ukrainian написав:От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери. Кацапи нам не брати і не друзі.
А свои, украинские банки, Вас видно не кидали? Все прямо такие порядочные... Если бы не арест, ВТБ рассчитался бы 100% со всеми. Нет, оно конечно, было бы здорово, если бы завели миллионов 100 долл из России, но смысл? Беня бы все забрал.
Они даже не попытались что-то предпринять, так чтоб серьёзно, чтобы вывести из-под ареста активы. Да и если были уверены, что рано или поздно выведут, мамка могла бы одолжить. Но они просто слили банк, воспользовавшись формальной ситуацией, что говорит, что в банке действительно были серьёзные проблемы, а суд лишь дал сохранить красивую мину при плохой игре (банкротстве). Уверен, что и все ликвидное уже из банка повыводили
а что за конкурсы на сайте Фонда?кто в курсе?типа могут продать ВТБ другому инвестору?
ФОНД РОЗПОЧАВ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС ЩОДО ВИВЕДЕННЯ З РИНКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ АТ «ВТБ БАНК» У СПОСОБИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ П. 2-5 Ч.2 СТАТТІ 39 ЗУ «ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ» ФОНД РОЗПОЧАВ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС ЩОДО ВИВЕДЕННЯ З РИНКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ АТ «ВТБ БАНК» У СПОСОБИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ П. 2-5 Ч.2 СТАТТІ 39 ЗУ «ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»
zasobin_niko написав:а что за конкурсы на сайте Фонда?кто в курсе?типа могут продать ВТБ другому инвестору?
ФОНД РОЗПОЧАВ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС ЩОДО ВИВЕДЕННЯ З РИНКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ АТ «ВТБ БАНК» У СПОСОБИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ П. 2-5 Ч.2 СТАТТІ 39 ЗУ «ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ» ФОНД РОЗПОЧАВ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС ЩОДО ВИВЕДЕННЯ З РИНКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ АТ «ВТБ БАНК» У СПОСОБИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ П. 2-5 Ч.2 СТАТТІ 39 ЗУ «ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»
єто стандартное обїявление. по любому банку в который входит ВА оглашается такое. если желающий находится - банк передается ему (как было например в Диаманте) если нет- фонд его ликвидирует.
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втб предупреждал, что его прессуют. кто его услышал, тот забрал спокойно бабки и покинул это политический банк. а здесь как раз и повод есть. всё произошло по плану. кстати, а где финансовые знатоки)), которые на форуме уверяли еще пару недель назад, что ва не будет.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.