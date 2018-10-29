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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1501150215031504

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:35

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ishvara написав:
  Ukrainian написав:От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери.
Кацапи нам не брати і не друзі.

А свои, украинские банки, Вас видно не кидали? Все прямо такие порядочные...
Если бы не арест, ВТБ рассчитался бы 100% со всеми.
Нет, оно конечно, было бы здорово, если бы завели миллионов 100 долл из России, но смысл? Беня бы все забрал.
Они даже не попытались что-то предпринять, так чтоб серьёзно, чтобы вывести из-под ареста активы. Да и если были уверены, что рано или поздно выведут, мамка могла бы одолжить. Но они просто слили банк, воспользовавшись формальной ситуацией, что говорит, что в банке действительно были серьёзные проблемы, а суд лишь дал сохранить красивую мину при плохой игре (банкротстве). Уверен, что и все ликвидное уже из банка повыводили
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:39

  Faceless написав:
ishvara написав:
  Ukrainian написав:От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери.
Кацапи нам не брати і не друзі.

А свои, украинские банки, Вас видно не кидали? Все прямо такие порядочные...
Если бы не арест, ВТБ рассчитался бы 100% со всеми.
Нет, оно конечно, было бы здорово, если бы завели миллионов 100 долл из России, но смысл? Беня бы все забрал.
Они даже не попытались что-то предпринять, так чтоб серьёзно, чтобы вывести из-под ареста активы. Да и если были уверены, что рано или поздно выведут, мамка могла бы одолжить. Но они просто слили банк, воспользовавшись формальной ситуацией, что говорит, что в банке действительно были серьёзные проблемы, а суд лишь дал сохранить красивую мину при плохой игре (банкротстве). Уверен, что и все ликвидное уже из банка повыводили
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sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:41

Может так, а может нет, не вижу смысла спорить, правду мы не узнаем.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:52

Российский исход: почему ВТБ Банк покинул рынок
https://finclub.net/analytics/rossijski ... rynok.html


цікава аналітика із фактажем, яка проливає багато світла на події

а також дає підказку who's the next :)

(уважно читайте про закладку в бюджет фонду на наст. рік)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:54

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а что за конкурсы на сайте Фонда?кто в курсе?типа могут продать ВТБ другому инвестору?

ФОНД РОЗПОЧАВ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС ЩОДО ВИВЕДЕННЯ З РИНКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ АТ «ВТБ БАНК» У СПОСОБИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ П. 2-5 Ч.2 СТАТТІ 39 ЗУ «ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»
ФОНД РОЗПОЧАВ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС ЩОДО ВИВЕДЕННЯ З РИНКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ АТ «ВТБ БАНК» У СПОСОБИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ П. 2-5 Ч.2 СТАТТІ 39 ЗУ «ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:54

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а может ВТБ хотят перекупить другие по бросовой цене?
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:55

  zasobin_niko написав:а что за конкурсы на сайте Фонда?кто в курсе?типа могут продать ВТБ другому инвестору?

ФОНД РОЗПОЧАВ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС ЩОДО ВИВЕДЕННЯ З РИНКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ АТ «ВТБ БАНК» У СПОСОБИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ П. 2-5 Ч.2 СТАТТІ 39 ЗУ «ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»
ФОНД РОЗПОЧАВ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС ЩОДО ВИВЕДЕННЯ З РИНКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ АТ «ВТБ БАНК» У СПОСОБИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ П. 2-5 Ч.2 СТАТТІ 39 ЗУ «ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»


єто стандартное обїявление.
по любому банку в который входит ВА оглашается такое.
если желающий находится - банк передается ему (как было например в Диаманте)
если нет- фонд его ликвидирует.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:58

  lel написав:
  AlexSV написав:День початку виведення банку з ринку = День запровадження тимчасової адміністрації.
Выводит в рынка банк Фонд, а не НБУ. Т.е. берется во внимание курс НБУ на 28-11-2018 года

Буду рад ошибаться. Конечно курс 28.10533400 лучше.


А Фонд повинен давати розяснення по якому курсу рахують валюту?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:58

  ishvara написав:
  Gas написав:
  ishvara написав:А можно про карту погорельца в Альфе подробнее?

https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf

А чем фишка? Это ж обычный Комфорт? Или он без абонплаты просто?

пока без, и 30000 в месяц
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:06

втб предупреждал, что его прессуют. кто его услышал, тот забрал спокойно бабки и покинул это политический банк. а здесь как раз и повод есть.
всё произошло по плану. :P
кстати, а где финансовые знатоки)), которые на форуме уверяли еще пару недель назад, что ва не будет. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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