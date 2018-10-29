zasobin_niko Думаю так. Розпочато процедуру виведення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 28 листопада 2018 року до 27 грудня 2018 року (включно).
Вклади в іноземній валюті, які підпадають під визначення поняття вклад, відповідно, гарантуються Фондом. Частиною п’ятою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.
цікава аналітика із фактажем, яка проливає багато світла на події
а також дає підказку who's the next
(уважно читайте про закладку в бюджет фонду на наст. рік)
Никакой аналитики, абсолютно однобокая статья - перечень фактов и ссылки на руководство втб... ни попыток взять комментарий у нбу, фонда или дубилета, которые все время упоминаются по "информации втб", ни мнения юристов, ни банкиров. Единственно что интересно - подтвердилась ложь тех троллей, кто писал, что сбер и пиб не стали банкротами, потому что сняли аресты со своих акций, а мол втб не снял, поэтому проблемы втб "из суда". Все никак не мог понять, откуда у них инфа, что остальные росгосы "выиграли в судах", если об этом нигде не упоминается. Теперь понятно, что это было просто продвижение пропагандистского лозунга втб - "мы банкроты из суда"