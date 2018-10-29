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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1504150515061507>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:44

zasobin_niko Думаю так.
Розпочато процедуру виведення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 28 листопада 2018 року до 27 грудня 2018 року (включно).

Вклади в іноземній валюті, які підпадають під визначення поняття вклад, відповідно, гарантуються Фондом. Частиною п’ятою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

Следовательно по курсу на 28.11.2018
zhertovskiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:48

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

это получается выплачивать будут уже в январе?
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:49

  zasobin_niko написав:это получается выплачивать будут уже в январе?


Через 7 дней уде должны начать вроде.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:50

Знатоки,вы лучше расскажите,что это за зверь Уповноважена особа Заболотна Юлія Юріївна? Не ждут ли нас приколы Михайловского?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:52

  REA 1109 написав:Знатоки,вы лучше расскажите,что это за зверь Уповноважена особа Заболотна Юлія Юріївна? Не ждут ли нас приколы Михайловского?


Втб кредитов физикам давно не давал, а те, что были пролал ТАЗу. Так что приколов быть не должно.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:52

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а где написано про 7 дней?
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:59

  greenozon написав:Российский исход: почему ВТБ Банк покинул рынок
https://finclub.net/analytics/rossijski ... rynok.html


цікава аналітика із фактажем, яка проливає багато світла на події

а також дає підказку who's the next :)

(уважно читайте про закладку в бюджет фонду на наст. рік)

Никакой аналитики, абсолютно однобокая статья - перечень фактов и ссылки на руководство втб...
ни попыток взять комментарий у нбу, фонда или дубилета, которые все время упоминаются по "информации втб", ни мнения юристов, ни банкиров.
Единственно что интересно - подтвердилась ложь тех троллей, кто писал, что сбер и пиб не стали банкротами, потому что сняли аресты со своих акций, а мол втб не снял, поэтому проблемы втб "из суда".
Все никак не мог понять, откуда у них инфа, что остальные росгосы "выиграли в судах", если об этом нигде не упоминается.
Теперь понятно, что это было просто продвижение пропагандистского лозунга втб - "мы банкроты из суда"
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:04

  zasobin_niko написав:а где написано про 7 дней?

та то у Гуру окончившиеся
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:07

  REA 1109 написав:Знатоки,вы лучше расскажите,что это за зверь Уповноважена особа Заболотна Юлія Юріївна? Не ждут ли нас приколы Михайловского?
а про чё она думает? https://declarations.com.ua/declaration ... 02a239be06
муж на медстрахе НБУ :wink:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 28 лис, 2018 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:07

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

так возможен такой исход что ВТБ хотят перекупить по дешевке?может найтись большой дядя кто хочет забрать ВТБ?)))
zasobin_niko
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