не тешьте надеждами.Лицензию не купят.Рисуйте резюме))
у больших дядь есть большие банки.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:10
не тешьте надеждами.Лицензию не купят.Рисуйте резюме))
у больших дядь есть большие банки.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:14
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а я думаю что на 95% скоро найдется инвестор и скажет что забираю ВТБ себе)))там много вкусных активов есть и они покроют обязательства.
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:16
zasobin_niko рисуйте резюме,а лучше загранпаспорт если нема)))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:31
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
более чем уверен, что Ахметов, Тигипко и Новинский уже стоят в очереди за покупкой ВТБ)))
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:32
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
им выгодно его купить, ибо теперь не надо возвращать мамке ВТБ 2 млрд грн межбанка, вот и вся суть)активы там покроют все думаю и еще в плюсе будут
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