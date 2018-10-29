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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1504150515061507

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:10

  zasobin_niko написав:так возможен такой исход что ВТБ хотят перекупить по дешевке?может найтись большой дядя кто хочет забрать ВТБ?)))

не тешьте надеждами.Лицензию не купят.Рисуйте резюме))
у больших дядь есть большие банки.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:14

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а я думаю что на 95% скоро найдется инвестор и скажет что забираю ВТБ себе)))там много вкусных активов есть и они покроют обязательства.
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:16

zasobin_niko рисуйте резюме,а лучше загранпаспорт если нема)))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:31

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

более чем уверен, что Ахметов, Тигипко и Новинский уже стоят в очереди за покупкой ВТБ)))
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:32

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

им выгодно его купить, ибо теперь не надо возвращать мамке ВТБ 2 млрд грн межбанка, вот и вся суть)активы там покроют все думаю и еще в плюсе будут
zasobin_niko
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