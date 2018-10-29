RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 15051506150715081509>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:10

  zasobin_niko написав:так возможен такой исход что ВТБ хотят перекупить по дешевке?может найтись большой дядя кто хочет забрать ВТБ?)))

не тешьте надеждами.Лицензию не купят.Рисуйте резюме))
у больших дядь есть большие банки.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1865
З нами з: 03.12.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:14

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а я думаю что на 95% скоро найдется инвестор и скажет что забираю ВТБ себе)))там много вкусных активов есть и они покроют обязательства.
zasobin_niko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 27.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:16

zasobin_niko рисуйте резюме,а лучше загранпаспорт если нема)))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1865
З нами з: 03.12.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:31

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

более чем уверен, что Ахметов, Тигипко и Новинский уже стоят в очереди за покупкой ВТБ)))
zasobin_niko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 27.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:32

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

им выгодно его купить, ибо теперь не надо возвращать мамке ВТБ 2 млрд грн межбанка, вот и вся суть)активы там покроют все думаю и еще в плюсе будут
zasobin_niko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 27.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:33

Розділ VIII. Ліквідація банків
Стаття 52. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів

1. Кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:

1) зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;

2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

3) вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених цим Законом, у тому числі покриття витрат Фонду, передбачених пунктом 7 частини другої статті 20 цього Закону, витрат, пов’язаних із консолідованим продажем активів Фондом;

4) вимоги вкладників - фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;

5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

6) вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано;

7) вимоги інших вкладників, які не є пов’язаними особами банку, юридичних осіб - клієнтів банку, які не є пов’язаними особами банку;

8) інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

9) вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, а також юридичних осіб), які є пов’язаними особами банку;

10) вимоги за субординованим боргом.

Вимоги до банку, незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, що не позбавляє Фонд або уповноважену особу Фонду права звертатися з вимогами до пов’язаної з банком особи у порядку, визначеному частиною п’ятою цієї статті.

https://urist-ua.net/%D0%B7%D0%B0%D0%BA ... %D1%8F_52/
TheVoice
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:36

Я юрлицо, клиент ВТБ.
Работали с ВТБ с 2010 и всё устраивало.
После того, как банк начал заваливаться - успели большую часть денег со счета вывести. Даже с драконовскими 10-25%.

Но чуть меньше 200 тысяч осталось на счету.

Вот думаем - есть ли шанс их вернуть и как нам в данном случае действовать.

PS Были еще в десятых числах в отделении - юриков хватало и у многих на счетах от полумиллиона и больше...
TheVoice
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:47

  zasobin_niko написав:более чем уверен, что Ахметов, Тигипко и Новинский уже стоят в очереди за покупкой ВТБ)))

Тигипко уже купил там что хотел, еще одна лицензия ему незачем
По Ахметову незаметно, чтобы он собирался расширять банковский бизнес
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22749
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 5113 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:55

  zasobin_niko написав:более чем уверен, что Ахметов, Тигипко и Новинский уже стоят в очереди за покупкой ВТБ)))

наивняк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1865
З нами з: 03.12.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:10

  ishvara написав:ПриватБанк, Идея Банк, Ощадбанк, Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Пивденный, Банк инвестиций и сбережений, Универсал Банк.
Еще одного банка агента не досчитался.

Мега
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3695
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15051506150715081509>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ishvara, zasobin_niko і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Городской коммерческий банк CityCommerce БАНКРОТ 1 ... 2660, 2661, 2662
Anonymous » Сер 20 лют, 2008 13:59
26618 5616543
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 18:23
airmax78
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4828, 4829, 4830
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48295 24525609
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 19:48
Квесторе_поверніться
Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ 1 ... 1124, 1125, 1126
Anonymous » Вів 26 кві, 2005 10:07
11251 2605862
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 15:16
sinowi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10528)
28.11.2018 15:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.