не тешьте надеждами.Лицензию не купят.Рисуйте резюме))
у больших дядь есть большие банки.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:10
не тешьте надеждами.Лицензию не купят.Рисуйте резюме))
у больших дядь есть большие банки.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:14
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а я думаю что на 95% скоро найдется инвестор и скажет что забираю ВТБ себе)))там много вкусных активов есть и они покроют обязательства.
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:16
zasobin_niko рисуйте резюме,а лучше загранпаспорт если нема)))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:31
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
более чем уверен, что Ахметов, Тигипко и Новинский уже стоят в очереди за покупкой ВТБ)))
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:32
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
им выгодно его купить, ибо теперь не надо возвращать мамке ВТБ 2 млрд грн межбанка, вот и вся суть)активы там покроют все думаю и еще в плюсе будут
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:33
Розділ VIII. Ліквідація банків
Стаття 52. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів
1. Кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:
1) зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;
2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
3) вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених цим Законом, у тому числі покриття витрат Фонду, передбачених пунктом 7 частини другої статті 20 цього Закону, витрат, пов’язаних із консолідованим продажем активів Фондом;
4) вимоги вкладників - фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;
5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;
6) вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано;
7) вимоги інших вкладників, які не є пов’язаними особами банку, юридичних осіб - клієнтів банку, які не є пов’язаними особами банку;
інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;
9) вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, а також юридичних осіб), які є пов’язаними особами банку;
10) вимоги за субординованим боргом.
Вимоги до банку, незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, що не позбавляє Фонд або уповноважену особу Фонду права звертатися з вимогами до пов’язаної з банком особи у порядку, визначеному частиною п’ятою цієї статті.
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:36
Я юрлицо, клиент ВТБ.
Работали с ВТБ с 2010 и всё устраивало.
После того, как банк начал заваливаться - успели большую часть денег со счета вывести. Даже с драконовскими 10-25%.
Но чуть меньше 200 тысяч осталось на счету.
Вот думаем - есть ли шанс их вернуть и как нам в данном случае действовать.
PS Были еще в десятых числах в отделении - юриков хватало и у многих на счетах от полумиллиона и больше...
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:47
Тигипко уже купил там что хотел, еще одна лицензия ему незачем
По Ахметову незаметно, чтобы он собирался расширять банковский бизнес
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:55
наивняк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:10
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