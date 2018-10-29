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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:29
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
уже документы готовят на передачу ВТБ Ахметычу или Тигипичу)))я так вижу это
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:30
Через 7 дней это только для вкладов, закончившихся еще ДО ввода ВА.
Действующие вклады выплачиваются "не пізніше 20 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку"
А для "банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків" - не пізніше 30 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:31
Комса обовязково прошуршить активи банки...якщо знайде щось цікаве забере, як в Діаманті.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:31
истерика первохода.
50 сообщений за сутки.
рука бойцов колоть устала (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:55
У Львові вночі підпалили два відділення банку
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Отрезают отход в Альфу и получение карты погорельца.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:55
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Альфа тоже имеет русские корни...
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:58
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
думаю после отмены ВП под Новый год, курс снова пойдет на 27.50
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:59
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
если ВТБ отправили под фонд, сейчас начнется паника у Сбера и ПИБ, короче еще 2 банка на выход пойдут.
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:00
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
у меня просто пукан горит и дымит, и я не понимаю как так можно было поступить с доченькой ВТБ, неужели мамке пофиг было, БМ банк зачем спасали?логика где?лучше бы оставили эти бабосы для себя, а они пустили их для БМ банка.
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