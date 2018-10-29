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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1505150615071508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:29

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

уже документы готовят на передачу ВТБ Ахметычу или Тигипичу)))я так вижу это
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:30

  IMPRINTER написав:
  zasobin_niko написав:это получается выплачивать будут уже в январе?


Через 7 дней уже должны начать вроде.

Через 7 дней это только для вкладов, закончившихся еще ДО ввода ВА.
Действующие вклады выплачиваются "не пізніше 20 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку"
А для "банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків" - не пізніше 30 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:31

  zasobin_niko написав:более чем уверен, что Ахметов, Тигипко и Новинский уже стоят в очереди за покупкой ВТБ)))

Комса обовязково прошуршить активи банки...якщо знайде щось цікаве забере, як в Діаманті.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:31

  Мизантрóп написав:
  zasobin_niko написав:более чем уверен, что Ахметов, Тигипко и Новинский уже стоят в очереди за покупкой ВТБ)))

наивняк

истерика первохода.
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рука бойцов колоть устала (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:55

У Львові вночі підпалили два відділення банку
https://news.finance.ua/ua/news/-/43939 ... nnya-banku

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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:55

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Альфа тоже имеет русские корни...
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

думаю после отмены ВП под Новый год, курс снова пойдет на 27.50
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:59

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

если ВТБ отправили под фонд, сейчас начнется паника у Сбера и ПИБ, короче еще 2 банка на выход пойдут.
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:00

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

у меня просто пукан горит и дымит, и я не понимаю как так можно было поступить с доченькой ВТБ, неужели мамке пофиг было, БМ банк зачем спасали?логика где?лучше бы оставили эти бабосы для себя, а они пустили их для БМ банка.
zasobin_niko
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