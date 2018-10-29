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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1507150815091510>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:17

  ruvex написав:У Львові вночі підпалили два відділення банку
https://news.finance.ua/ua/news/-/43939 ... nnya-banku

Отрезают отход в Альфу и получение карты погорельца.

Підпалили колишні відділення Укрсоца.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:18

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

как обычно перед НГ падает курс бакса потому что все сдают на праздники для хавчика и подарков, плюс отменят ВП и курс снова улетит на 27,50, я так думаю
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:20

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  zasobin_niko написав:500 тыс клиентов и счетов
счет в базе вкладчиков не по клиентам.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:21

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Національний банк України наголошує, що 97% вкладників АТ "ВТБ Банк" (59 108 особи) отримають вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 942,7 млн грн.


даже если по 2-3 счета на каждого клиента то все равно до 500 тыс счетов
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:24

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  zasobin_niko написав:даже если по 2-3 счета на каждого клиента
а если по 8-10 столбов,да уважаемая посчитает со счетами %%
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  Мизантрóп написав:
  REA 1109 написав:Знатоки,вы лучше расскажите,что это за зверь Уповноважена особа Заболотна Юлія Юріївна? Не ждут ли нас приколы Михайловского?
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На горячей фондовой линии сказали что фиксируется курс зелёного за 28.11.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:21

  zasobin_niko написав:у меня просто пукан горит и дымит, и я не понимаю как так можно было поступить с доченькой ВТБ, неужели мамке пофиг было, БМ банк зачем спасали?логика где?лучше бы оставили эти бабосы для себя, а они пустили их для БМ банка.

Мамке было пофиг. Об этом говорит ее полная бездеятельность
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:26

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

значит мамке пофиг терять 2 млрд кредитов межбанка?
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:31

  zasobin_niko написав:значит мамке пофиг терять 2 млрд кредитов межбанка?

Задавайте этот вопрос российскому ВТБ. Если судить по их действиям - да, пофиг. Они не предприняли НИЧЕГО. Клоунское заявление о иске в адрес Порошенко не считается
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