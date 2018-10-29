ruvex написав:У Львові вночі підпалили два відділення банку
https://news.finance.ua/ua/news/-/43939 ... nnya-banku
Отрезают отход в Альфу и получение карты погорельца.
Підпалили колишні відділення Укрсоца.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:17
Підпалили колишні відділення Укрсоца.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:18
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
как обычно перед НГ падает курс бакса потому что все сдают на праздники для хавчика и подарков, плюс отменят ВП и курс снова улетит на 27,50, я так думаю
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:20
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:21
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Національний банк України наголошує, що 97% вкладників АТ "ВТБ Банк" (59 108 особи) отримають вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 942,7 млн грн.
даже если по 2-3 счета на каждого клиента то все равно до 500 тыс счетов
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:24
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а если по 8-10 столбов,да уважаемая посчитает со счетами %%
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:29
Всё нормально
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Додано: Сер 28 лис, 2018 16:19
На горячей фондовой линии сказали что фиксируется курс зелёного за 28.11.
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:21
Мамке было пофиг. Об этом говорит ее полная бездеятельность
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:26
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
значит мамке пофиг терять 2 млрд кредитов межбанка?
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:31
Задавайте этот вопрос российскому ВТБ. Если судить по их действиям - да, пофиг. Они не предприняли НИЧЕГО. Клоунское заявление о иске в адрес Порошенко не считается
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