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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:34
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
цинично сегодня сидел Костин с путиным на форуме ВТБ Кепитал и ни слова про укр дочку ВТБ увы, ничего не сказали
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:38
И для российской и для украинской стороны было бы лучше и выгодней, чтобы банк ушел с рынка тихо и цивилизованно.
Но, как уже было много раз, стороны пошли "на принцип".
Теперь международная группа ВТБ понесла тяжёлый удар по своей репутации. А в Украине стало на 59 тысяч меньше избирателей, лояльно настроенных к России.
У матросов нет стоп-лоссов
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:40
Точно так же им выгодно его не покупать, а выкупить свои кредиты с дисконтом over80% у ФГВ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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