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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 15081509151015111512>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

цинично сегодня сидел Костин с путиным на форуме ВТБ Кепитал и ни слова про укр дочку ВТБ увы, ничего не сказали
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:38

  zasobin_niko написав:у меня просто пукан горит и дымит, и я не понимаю как так можно было поступить с доченькой ВТБ, неужели мамке пофиг было, БМ банк зачем спасали?логика где?лучше бы оставили эти бабосы для себя, а они пустили их для БМ банка.

И для российской и для украинской стороны было бы лучше и выгодней, чтобы банк ушел с рынка тихо и цивилизованно.
Но, как уже было много раз, стороны пошли "на принцип".
Теперь международная группа ВТБ понесла тяжёлый удар по своей репутации. А в Украине стало на 59 тысяч меньше избирателей, лояльно настроенных к России.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:40

  zasobin_niko написав:им выгодно его купить, ибо теперь не надо возвращать мамке ВТБ 2 млрд грн межбанка, вот и вся суть)активы там покроют все думаю и еще в плюсе будут

Точно так же им выгодно его не покупать, а выкупить свои кредиты с дисконтом over80% у ФГВ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:40

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

В последнем отчете ВТБ на их сайте есть странная фраза.
"Станом на 30 вересня 2018 року кошти клієнтів у сумі 1 462 740 тис. грн. (40% всіх коштів клієнтів) належали десятьом найбільшим клієнтам-третім особам Банку."
Зображення
Что это значит и как может повлиять на дальнейшую судьбу активов?
nozorrog
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:45

  Faceless написав:
  zasobin_niko написав:значит мамке пофиг терять 2 млрд кредитов межбанка?

Задавайте этот вопрос российскому ВТБ. Если судить по их действиям - да, пофиг. Они не предприняли НИЧЕГО. Клоунское заявление о иске в адрес Порошенко не считается

Клоунское?

ВТБ получил доступ к скелетам в шкафе "Мрія" :wink:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:51

  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:
  zasobin_niko написав:значит мамке пофиг терять 2 млрд кредитов межбанка?

Задавайте этот вопрос российскому ВТБ. Если судить по их действиям - да, пофиг. Они не предприняли НИЧЕГО. Клоунское заявление о иске в адрес Порошенко не считается

Клоунское?

ВТБ получил доступ к скелетам в шкафе "Мрія" :wink:

А какое еще? "Мы такие лохи, купили 10+ лет назад банк, сейчас облажались, оказалось банк не на гарантии, верните деньги" :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:56

Faceless
Хотелось бы увидеть, какой из других украинских банков, проработал бы в подобных условиях столь исправно и так долго, находясь под санкциями.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:56

  Faceless написав:А какое еще? "Мы такие лохи, купили 10+ лет назад банк, сейчас облажались, оказалось банк не на гарантии, верните деньги"

Не удивлюсь любопытным утечкам инфо по транзакциям одного резидента, который сейчас больше пользуется МИБом :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:12

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  TheVoice написав:Я юрлицо, клиент ВТБ.
Но чуть меньше 200 тысяч осталось на счету.

Вот думаем - есть ли шанс их вернуть и как нам в данном случае действовать.

Шансы есть всегда. Становитесь в очередь кредиторов банка, и в порядке очереди (7-й) получите, по мере распродажи залогового и пр. имущества.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:13

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Банк довольно аппетитный, активов намного больше обязательств. Если Фонд с НБУ не залупятся - можно продать хорошему покупателю.
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