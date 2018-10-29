zasobin_niko написав:у меня просто пукан горит и дымит, и я не понимаю как так можно было поступить с доченькой ВТБ, неужели мамке пофиг было, БМ банк зачем спасали?логика где?лучше бы оставили эти бабосы для себя, а они пустили их для БМ банка.
И для российской и для украинской стороны было бы лучше и выгодней, чтобы банк ушел с рынка тихо и цивилизованно. Но, как уже было много раз, стороны пошли "на принцип". Теперь международная группа ВТБ понесла тяжёлый удар по своей репутации. А в Украине стало на 59 тысяч меньше избирателей, лояльно настроенных к России.
В последнем отчете ВТБ на их сайте есть странная фраза. "Станом на 30 вересня 2018 року кошти клієнтів у сумі 1 462 740 тис. грн. (40% всіх коштів клієнтів) належали десятьом найбільшим клієнтам-третім особам Банку." Что это значит и как может повлиять на дальнейшую судьбу активов?
Faceless Хотелось бы увидеть, какой из других украинских банков, проработал бы в подобных условиях столь исправно и так долго, находясь под санкциями.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/