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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:19
lubopytnaya написав: IMPRINTER написав: zasobin_niko написав:
это получается выплачивать будут уже в январе?
Через 7 дней уже должны начать вроде.
Через 7 дней это только для вкладов, закончившихся еще ДО ввода ВА.
Действующие вклады выплачиваются "не пізніше 20 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку"
А для "банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків" - не пізніше 30 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку
У меня один закончился 2 ноября деньги на текущем на одно физ лицо
Второй заканчивается в июле на другое физлицо
Первый вклад через неделю отдадут?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:23
Ukrainian
да, если счет некарточный.
с карточными могут быть приколы, т.к. с вашего счета могут потом после того как вам возместят что-то досписать, а получается вам удже вернули
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:27
IMPRINTER написав:Ukrainian
да, если счет некарточный.
с карточными могут быть приколы, т.к. с вашего счета могут потом после того как вам возместят что-то досписать, а получается вам удже вернули
А с депозита,который заканчивается 5 декабря в какие примерно сроки,если в курсе?
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:41
LuckyG написав: IMPRINTER написав:Ukrainian
да, если счет некарточный.
с карточными могут быть приколы, т.к. с вашего счета могут потом после того как вам возместят что-то досписать, а получается вам удже вернули
А с депозита,который заканчивается 5 декабря в какие примерно сроки,если в курсе?
максимум через 2,5 месяца
1 месяц ва + 1 неделя на хождение бумажек из фонда в нбу и обратно на продление ва + 1 месяц еще ва + неделя на объявление о ликвидации и начале выплат + 3 дня на передачу реестра в банки агенты
Востаннє редагувалось Stringer
в Сер 28 лис, 2018 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:43
откуда инфа про 2,5 мес?
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zasobin_niko
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:43
zasobin_niko написав:
откуда инфа про 2,5 мес?
выше дописал
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:51
proton
Спасибо.
Что-то писать, оформлять нужно? Мы не в курсе.
Думаю в ближайшие пару дней попадем в банк, пообщаемся.
Напишу здесь.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:55
zasobin_niko написав:
значит мамке пофиг
У вівторок російський центробанк повідомив, що ВТБ видав Центральноафриканській республіці 12 млрд
доларів кредиту.
Про це пише Рейтер.
ВТБ назвав дані ЦБ "операційною помилкою", заявивши про відсутність подібного кредиту.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:00
J написав: zasobin_niko написав:
значит мамке пофиг
У вівторок російський центробанк повідомив, що ВТБ видав Центральноафриканській республіці 12 млрд
доларів кредиту.
Про це пише Рейтер.
ВТБ назвав дані ЦБ "операційною помилкою", заявивши про відсутність подібного кредиту.
правильно, это дейтсвительно была ошибка.
кредит в 12 млрд втб выдал не цар, а кипру...
нет денег чо
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:31
Порошенко связал инцидент на Азове с Томосом, поэтому надо было ввести ВА в ВТБ и пустить под нож дочку ВТБ
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zasobin_niko
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